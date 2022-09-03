طبيب البوابة: حقائق وأكاذيب عن شرب الحليب هل كنت مضطراً لشرب كوب من الحليب كل صباح عندما كنت طفلاً ، أنت لست وحدك. وإذا كنت قد استمتعت بالفعل بشرب الحليب ، وربما تناولته مع مسحوق الشوكولاتة أو شراب الفراولة ، فأنت أيضًا لست وحدك.

تعتبر فكرة تضمين الحليب في النظام الغذائي للأطفال فكرة صحية ، ولكن هل هي فكرة جيدة؟ كلنا نعرف بأن الحليب مليء بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية مثل الفيتامينات أ ، ب ، د ، الكالسيوم ، والبوتاسيوم. ومع ذلك ، قد لا يكون مناسبًا دائمًا لطفلك. نقدم لكم ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند تقديم الحليب في النظام الغذائي للأطفال. فيما يلي بعض النقاط الجديرة بالملاحظة:

طبيب البوابة: حقائق وأكاذيب عن شرب الحليب

شرب الحليب الدافئ قبل النوم

يعتقد الكثير من الناس أن تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم ليلاً أمر ممتاز. ومع ذلك ، يرى الخبراء أن الحليب الساخن ليس فكرة جيدة قبل النوم للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين إلى ثلاث سنوات.

تظهر الأبحاث الحديثة أن إعطاء الحليب قبل 15 إلى 20 دقيقة فقط من النوم يسبب :

تباطؤ التمثيل الغذائي خلال الليل .

زيادة الوزن خلال الليل لأن الحليب غني بالسعرات الحرارية .

إعاقة عملية إزالة السموم من الكبد ، والتي تحدث أكثر خلال الليل .

طبيب البوابة: حقائق وأكاذيب عن شرب الحليب

توصيات الحليب حسب العمر المناسب

حليب الأم هو الأفضل لطفلك دون سن السنة. فيما يتعلق بأي نوع يجب أن تختاره - حليب الأم أو الحليب الاصطناعي - أن الحليب الاصطناعي في الوقت الحاضر مدعم جيدًا ، لذا فهو أقرب ما يكون إلى حليب الثدي. لا ينبغي إعطاء حليب بقري لطفل أقل من سنة واحدة.

في عمر سنة إلى سنتين ، يمكنك إعطاء طفلك حليب بقري كامل الدسم ، ولكن ليس أكثر من كوبين ونصف إلى ثلاثة أكواب في اليوم. هنا كوب واحد 250 مل.

بالنسبة لعمر سنتين إلى خمس سنوات، انتقل إلى الحليب قليل الدسم. يمكن للطفل أن يستهلك ما لا يزيد عن كوبين إلى كوبين ونصف من الحليب في اليوم.

عندما يبلغ طفلك من الخامسة إلى التاسعة من عمره، تناول كوبين ونصف كوب من الحليب منزوع الدسم قليل الدسم في يوم واحد كحد أقصى.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 18 عامًا ، يوصى بعدم تناول أكثر من كوبين من الحليب منزوع الدسم قليل الدسم يوميًا.

طبيب البوابة: حقائق وأكاذيب عن شرب الحليب

منتجات الحليب

تعتبر منتجات الألبان بديلاً ممتازًا للحليب للأطفال بعد عامين من العمر. يمكنك اختيار البانير واللبن والجبن واللبن الرائب. كل هذه أنظمة غذائية غنية بالبروتين دون آثار جانبية للحليب عند الأطفال ، مما يجعلها بديلاً ممتازًا للحليب. يمكنك أيضًا إنشاء وصفات لذيذة من هذه المنتجات وإضافة قيمة غذائية لوجبات أطفالك.

طبيب البوابة: حقائق وأكاذيب عن شرب الحليب

حليب البقر مقابل الحليب النباتي؟

بعد عام أو عامين ، إذا كان طفلك يعاني من مشاكل مع حليب البقر المبستر ، فقد يعني ذلك أنه يعاني من حساسية بروتين حليب البقر أو عدم تحمل اللاكتوز.

يمكن لهؤلاء الأطفال تناول حليب الصويا. ومع ذلك ، يجب ان تعرف بأن الحليب النباتي مثل حليب الصويا وحليب الشوفان وحليب اللوز لا ينصح به للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ، ما لم يتم ذكر الأمراض السابقة ، أو إذا كنت تريد جعل الطفل يتبع النظام النباتي.

عندما تشتري حليبًا نباتيًا من متجر ، تأكد من أنه غير مدعم بالسكريات الإضافية. إنها مدعمة بالفيتامينات ، لكن السكر الزائد يمكن أن يسبب مشاكل في التمثيل الغذائي للطفل دون داع. لذا اقرأ محتويات العبوة بعناية. أقل من خمس سنوات من العمر ، لا ينصح باستخدام الحليب النباتي.

طبيب البوابة: حقائق وأكاذيب عن شرب الحليب

الافراط في الحليب يمكن أن يكون ضاراً

يعتقد الكثير من الآباء أن الحليب يغطي كل شيء ، لذا إذا كان الطفل منزعجًا من تناول الطعام ، فإنهم يعتقدون أن الطفل بخير طالما أنه يشرب الحليب. هذا قد لا يكون صحيحا. في الواقع ، قد يؤدي الإفراط في شرب الحليب إلى إعاقة شهية طفلك في المقام الأول.

يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الحليب أيضًا إلى مضاعفات مثل فقدان البروتين (PLE) ، حيث لا يمتص الجسم محتوى البروتين في الطعام. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص البروتين ، مما قد يعيق نمو طفلك.

خلاصة القول هي أن الحليب يمكن أن يكون مكملاً جيدًا لنظام طفلك الغذائي ، ولكن لا ينبغي استهلاكه بشكل مفرط كوجبة أساسية.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين