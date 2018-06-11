مجموعة نصائح من خبراء الديكور لمن يملُك غرفة معيشة ضيقَة

مجموعة نصائح من خبراء الديكور لمن يملُك غرفة معيشة ضيقة

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مع نمط الحياة العصريّة بإيقاعها السّريع، تتقلّص مساحات الشقق، وتعاني غالبية السيدات من هذا الضيق الذي يحول في بعض الأحيان دون تحقيق الديكورات المرغوبة منها.

المهندس مروان أمين فطاني يطلعكم على أهم النصائح التي تساهم في الإيحاء بالفساحة في المنازل ذات المساحات الضيّقة. فإذا كانت غرفة المعيشة في شقتك محدودة المساحة، ينصح بإتباع الخطوات التالية التي تساعدك على حلّ هذه المشكلة:

1-إكتفي باقتناء قطع الأثاث الضروريّة، مثل الأريكة وطاولة القهوة.

2 -استخدمي قطع أثاث ذات ألوان فاتحة، كما أن الطاولات الزجاج تعدّ الخيار الأمثل للمساحات الصغيرة.

3 -إبتعدي عن الإفراط في اقتناء التحف و"الإكسسوارات".

4 -استخدمي المرايا والتي تمتلك فاعليّة كبيرةً عند تثبيتها على الجدران.

5 -اختاري الألوان الفاتحة لطلاء الجدران (الأبيض والبيج)، وإبتعدي عن تلك الداكنة التي تجعل الغرفة تبدو أصغر ممّا هي عليه.

6 -لا تبالغي في تعليق اللوحات الفنيّة بصورة عشوائية على الجدران، واختاري تلك ذات الأبعاد الثلاثيّة الرائجة حالياً.

7 -ضعي السجاد صغير الحجم، على الأرضيّة.

8 -وزّعي الضوء توزيعاً عادلاً فوق الأسطح وفي المحيط، مع اختيار الطيف الضوئي المناسب والمريح للعين، وتوجيه سقوطه توجيهاً صحيحاً واسمحي بدخول أكبر قدر من الضوء الطبيعي للغرفة، بقدر الاستطاعة.