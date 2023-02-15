البوابة - وصفة خبز الصودا الأيرلندي الأخضر هذه مميزة جداً لأنها لا تحتوي على دهون مضافة، وتتميز بلون أخضر احتفالي وطبيعي. وهي مثالية لاحتفال بعيد القديس باتريك.

يحتفل الأيرلنديون في 17 من شهر آذار كل عام بذكرى القديس باتريك ووصول المسيحية إلى أيرلندا. تشمل الاحتفالات عمومًا المسيرات والمهرجانات العامة ، وارتداء الملابس الخضراء.

خبز الصودا الأيرلندي الأخضر

المكونات:

1 ½ كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ½ كوب دقيق القمح الكامل

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

1 كوب حليب نباتي

4 ملاعق صغيرة من خل التفاح

125 جرام سبانخ طازجة (حوالي كوبين)

شوفان أو بذور عباد الشمس أو بذور الكمون

خبز الصودا الأيرلندي الأخضر

طريقة التحضير:

يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع صودا الخبز والبيكنج بودر والملح. ويوضع جانبا . في الخلاط ، يُمزج الحليب والخل وأوراق السبانخ حتى يصبح ناعمًا تمامًا. يُسكب الكل باستثناء ملعقة كبيرة من مزيج السبانخ والحليب في الدقيق. باستخدام ملعقة يقلب الدقيق حتى يتجانس . يقسّم العجين إلى ثلاثة أقسام لعمل أرغفة صغيرة بحجم 6 بوصات. يوضع بعض الدقيق الإضافي على كرات العجين وتنقل إلى صينية مبطنة بورق البارشمان. تفرد قليلاً حتى تخبز بشكل متساوٍ وتقطع علامة "X" بسكين على سطح الخبز. لا تعمق كثيرًا ، فقط خط مائل على السطح. إذا كنت ترش أي شيء على السطح ، فاستخدم ملعقة كبيرة من خليط السبانخ / الحليب بالفرشاة على الرغيف قبل رش الطبقة العليا . تخبز لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يتحول لون القاع إلى البني قليلاً وتصبح مقرمشة. يخرج من الفرن وينقل إلى رف سلكي ليبرد. تأكدي من وضع منشفة نظيفة عليها لتبرد. سيضمن ذلك بقاء الأرغفة طرية. استمتع بها مع الزبدة النباتية أو زيت الزيتون .

ملاحظة:

لقد صنعت 3 أرغفة يبلغ قطرها حوالي 5-6 بوصات. يمكنك عمل رغيف واحد كبير أو رغيفين ، ومع ذلك ، قد يكون وقت الخبز أطول قليلاً. فقط راقبها بعد 30 دقيقة واخبزها حتى يصبح لونهم بني/ ذهبي قليلاً من الأعلى والأسفل .

لأن هذا الخبز يفتقر إلى أي دهون مضافة ، فمن الأفضل تقديمه في يوم صنعه .

الشوفان وبذور عباد الشمس وبذور الكراوية كلها تُصنع طبقة رفيعة لرشها على هذا الخبز قبل الخبز .

إذا لم تكن تحب السبانخ ، فيمكنك بالتأكيد تخطيها. فقط أضف نصف كوب آخر من الحليب في مكانه .

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