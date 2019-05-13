خبيرة التجميل جويل ماردينيان تتألق بعباية رمضانية 

شاركت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان بصورة لها عبر موقع انستغرام، ارتدت عباية مفتوحة باللونين الأبيض والذهبي وتميزت العباية بتطريز ذهبي بسيط على أسفل العباية والأكمام، وارتدت أسفل العباية توب باللون الأبيض مع جينز ممزق من جهة اليسار أيضاً باللون الأبيض وحذاء شفاف بالكعب العالي.

حيث ظهرت جويل في الصورة وقد فردت شعرها الأشقر مع فرق الغرة من النصف الأمر الذي أبرز جمال ملامح وجهها بشكل واضح ، كما اعتمدت المكياج الناعم الملائم للون بشرتها وشعرها فبدت غاية في الأنوثة والجمال.



شاهدوا الصورة وأخبرونا ما رأيكم بإطلالة جويل الرمضانية؟

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