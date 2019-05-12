أبرز إطلالات سيرين عبد النور في مسلسل "الهيبة - الحصاد"

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 06:42
سيرين عبد النور في مسلسل "الهيبة - الحصاد"
سيرين عبد النور في مسلسل "الهيبة - الحصاد"

تطل النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في مسلسل "الهيبة - الحصاد" والذي تلعب فيه دور "نور رحمة" وهي إعلامية لبنانية تحمل شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، ولديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، ثم تدخل بقصة حب مليئة بالرومانسية مع جبل الشيخ جبل.

بدت سيرين عبد النور في أكثر من إطلالة أشعلت بها مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تألقت بأزياء كلاسيكية عكست أنوثتها ونعومتها، واعتمدت سيرين المكياج بالروج الأحمر الفاقع.

وفي هذا المقال جمعنا لكم مجموعة من أجمل إطلالات سيرين عبد النور خلال مسلسل "الهيبة - الحصاد" أيها الأجمل لديك؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#نور_رحمة #الهيبة_الحصاد #البادي_اظلم ❤️💄

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#نور_رحمة #الهيبة_الحصاد #البادي_اظلم #صباح_اخوان 💄💋

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