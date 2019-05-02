تألقت المغنية والمطربة الإماراتية بلقيس فتحي خلال إحيائها إحدى حفلات زفاف في الرياض، حيث ارتدت فستان باللون الزهري البارد بقصة ضيقة على الجسم والكم بستايل الكاب من أزياء المصمم اليكس بيري Alex Perry.

بينما اختارت ميراندا كير نفس الفستان باللون الزهري البارد أيضاً، مماثل لقصة فستان ​بلقيس وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات والذي كشف حينها عن حملها.

من بدت أجمل بالفستان الزهري البارد بلقيس فتحي​ أو​ ميراندا كير؟

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