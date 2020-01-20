خبيرة الطاقة مها العطار: دولاب ملابسك سر من الأسرار!‎

خزانة الملابس فى علم الطاقة تحتوى على شفرة طاقة كل إنسان فى المنزل وهى التى تحافظ على وجودة داخل وخارج البيت، بمعنى أن ما يحدث داخل خزانة الملابس ينعكس تأثيرة على الشخص بشكل مباشر، إذا تبعثرت ملابسة كانت اللخبطة فى حياتة وإذا نظمت ملابسة نظمت حياته.

أتذكر إحدى الصديقات كانت تشتكى أن زوجها يغادر بلاد المهجر كل عام بحجة زيارة عائلتة فى بلد المنشأ ويتركها هي وأولادها شهرين ليعربد في بلاده مع أصدقاء السوء من خمر ونساء ويبدد مال الأسرة !

وعلى الرغم من حصوله على تأشيرة مغادرة البلاد وحجز تذكرة السفر راهنت صديقتي على عدم سفره هذا العام، وعلى الرغم من عدم تصديقي وتستعجل عمل الطاقة معها ولكن نفذت نصيحتي ببعثرة ثيابة كل يوم بعد خروجة من البيت مباشرة وكادت تكسب الرهان عندما غادر زوجها المنزل ذاهباً إلى المطار جمع كل أموال الأسرة وأخذ شنطة سفرة وودعهم !

إتصلت بى تبكي وتقول الطاقة لم تعمل ضحكتي علي يا دكتورة !؟ لم تصدقني وإنتهى الحديث بخلاف كبير بيننا .. هى تكذبنى وأنا أكذبها إنها لم تفعل ما نصحتها به !! ثم كانت المفاجأة وهى عودة زوجها يسب ويلعن إلى المنزل بعد أن رجعته شرطة الجوازات والتأشيرات لوجود تشابه فى الأسماء ولم يستطيع السفر؟!

كسب الرهان من صديقتي التى عرفت سر من أسرار الطاقة وهي درجة التحكم فى تصرفات الشخص وأفعالة عن طريق طاقتة في خزنة ملابسة، وقد عرفتم السر الآن .. وبداية التغيرات فى المنزل هىي الدولاب .. ونصيحتى كما يلى :

1- تخلص من القديم يأتيك الجديد هى القاعدة الأولى وقانون الجذب في الملابس وتعطى مساحة لدخول الجديد من الملابس في دولابك لتجديد طاقة جسمك والحصول على الرزق الجديد .

2- عمل الخير بالملابس القديمة وتقديمها في أفضل صورة لها لمن يحتاجها ويجب عند التخلص من ملابسك أن تغسلها وتنظفها جيداً حتى لا تأخذ طاقتك معها .

3- اترك كل ما تستطيع التخلص منه فلا داعي للاحتفاظ ببلوزتكِ التي لم ترتديها منذ تسع سنوات مثلأ وتخلص من قطع الملابس التي تتسبب في ازدحام الدولاب أما القطع التي تحمل لكِ ذكريات ولا تستطيعين التخلص منها، فبإمكانكِ أن تضعها في حقيبة أو صندوق وتخزنيها.

4- تجنب استخدام صناديق الكرتون لتخزين الملابس فهي جاذبة للحشرات، ولمنع الحشرات والعتة من الدخول إلى الملابس ضع داخل أكياس التخزين قطع النفتالين، يمكنكِ أيضًا وضع الفلفل الأسود الحصا في أكياس صغيرة من التل، فهو معروف بقدرته على طرد العتة والحشرات من الملابس.

5- اغسل الملابس وجففها جيدًا قبل تخزينها ، ونظف الدولاب جيدًا قبل وضع ملابس الموسم الجديد.

6- يجب أن تكون طريقة ترتيب الملابس وطيها بطريقة منظمة وأنيقة سواء فى الشنط أو فى السحارات أو الدواليب كي يسهل عليكِ إخراج الملابس في الموسم التالي أو عند تقلبات الجو.

7- عند استخدام شنط السفر للتخزين يجب أن تبتعد عن الشنط التي تستخدمها بالفعل حتى لا تتعطل طاقة السفر بسبب تخزين الملابس.

8- يجب أن تتشارك العائلة في المنزل لترتيب الدواليب حتى توزع الطاقة الجديدة على كل أفراد العائلة وتقرب أفراد العائلة .

9- تذكر أن لا تجعل طاقة الملابس الخاصة بك طاقة شر كما قال تعالى (فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) ١١٢ النحل، وهنا يضرب االله مثلاً أن الملابس تغير من حالة الإنسان لذلك اجعل ملابسك لباس خير كما يقول تعالى ( وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ) “26” الأعراف.

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