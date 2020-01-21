خبيرة الطاقة مها العطار: طاقة المال والرزق في المطبخ!

في ظل التغييرات الحالية التى يشهدها الكون ووقت التغيرات الآن حيث الأفعال والأحداث تتكرر طوال العام، قد تم البداية في تغيرات الإنسان وكانت النصائح في عمل تغيرات في صور الفيسبوك والدعاء المناسب والملابس والعلاقات وأفعال الخير .

بداية بدأت التغيرات في بناء المنزل وموقع البيت وشكله الخارجيوبدأنا من الداخل بترتيب دولاب الملابس الذي يحمل الطابع الشخصي لكل فرد في العائلة والآن نكمل التغيرات من المطبخ.

وهناك بعض النصائح التي يمكن أن نفعلها لتوفير المال والمحافظة على البركة والرزق في المطبخ، لأن المطبخ في علم الطاقة هو طاقة الرزق في البيت، لو حدث وأهدرنا هذه الطاقة تنعكس على دخل الأسرة من المال وتضيع البركة والوفرة في الرزق من المال والطعام والكساء .

وفيما يلى بعض النصائح للمحافظة على طاقة المال والرزق في المطبخ كما يلى :

1- التخلص من الأواني المكسورة والمشروخة والمتهالكة والتصدق بها وترتيب الأدراج والدواليب وأرفف الثلاجة للمحافظة على مسارات الطاقة الجيدة .

2- تجنب وضع البتوجاز (الغاز) بجوار حوض الماء لأنها طاقة سلبية وضع النار بجوار الماء يحدث بسببها الكثير من المشاحنات داخل الأسرة والإنفصال .

3- تجنب وضع البتوجاز (الغاز) أسفل الشباك مباشرة حتى لا تتسرب طاقة الرزق والمال من الشباك المفتوح .

4- تجنب وضع الثلاجة والبتوجاز (الغاز) والحوض أمام الباب مباشرة لأن عند فتح باب الثلاجة يتم تسريب طاقتها مباشرة ولا تحتفظ بطاقة لحفظ الطعام والمال.

5- تجنب وجود أكثر من باب في المطبخ ويجب غلق الباب بإستمرار لتجنب تسرب الطاقة وإحذر المطبخ المفتوح .

6- لابد من وجود دولاب مغلق لخزن الأطعمة في البيت بشكل عام وبه فتحات للتهوية لحفظ الطعام .

7- يجب نظافة البتوجاز (الغاز) بشكل دوري وخاصة سطح البتوجاز (الغاز) للمحافظة على طاقة الرزق مستمرة ونظيفة .

8- يجب إستخدام كل عيون البتوجاز (الغاز) حتى يتنوع مصدر دخل المال في الأسرة وتجنب عطل أحد العيون أو الفرن .

9- المحافظة على نظافة المطبخ ووجود رائحة الطعام الجيدة والروائح الجميلة بشكل مستمر وغلق سلة المهملات باستمرار .

10- نظافة أطباق الطعام والأواني بإستمرار وعدم وضعها في حوض الغسيل فترة طويلة لتجنب الهموم والمشاكل.

11- يجب أن تكون التغيرات وقت النهار وليس الليل في كل الأعمال التي نقوم بها .