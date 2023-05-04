يقول تعالى: (فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ * يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) [القيامة: 7-10].

خسوف القمر

خسوف القمر هو حجب الأرض لضوء الشمس عن القمر وتكون الأرض بين الشمس والقمر، فتُلقي الأرض بظلها على سطح القمر، ويظهر القمر حينها باللون الأحمر القاني، ويعود سبب ذلك إلى سقوط انكسار أشعة الشمس على حافة الكرة الأرضية.

وإذا ألقت الأرض بظلها على القمر وحجبته بشكل كامل فيسمى الخسوف حينها بالخسوف الكلي، وإذا حجبت الأرض جزءاً فقط من القمر فيسمى حينها بالخسوف الجزئي.

كيف يحدث خسوف القمر؟

هذه العملية نفهمها اليوم بغاية البساطة، بينما كانت في الماضي من الأسرار الخفية للكون حيث كان الناس يعتقدون أشياء لا أساس لها من الصحة، فكانوا ينسبون هذه الظواهر للآلهة، مثل أي شيء غريب يعجزون عن تفسيره فينسجون الأساطير حوله.

لقد بينت الأبحاث العلمية في العصر الحديث أن خسوف القمر أي اختفاء القمر لفترة من الزمن ناتج عن وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحجب الأشعة المنعكسة عن القمر فنظن أن القمر اختفى ولا يُرى منه إلا آثار بسيطة. ويحدث الكسوف للقمر دائماً عندما يكون القمر بدراً.

إن خسوف القمر يحدث مرة على الأقل في كل عام، وعند حدوث الكسوف الكلي للقمر يمكن رؤيته بسهولة من أي مكان على الأرض بشرط أن يكون في الجهة المقابلة للقمر.

والعجيب أن الذي يجلس على القمر في هذه اللحظة أي لحظة خسوف القمر فإنه يرى كسوف الأرض! أي أنه لن يرى الأرض ولكن يرى ظلها لأن الشمس تقع خلفها. وسوف تظهر الأرض من على القمر محاطة بحلقة حمراء رائعة!

تبلغ سرعة القمر خلال الكسوف حوالي 1 كيلو متر في الثانية، ويستمر الكسوف لمدة مئة دقيقة عادة إن القمر يبدو خلال الكسوف الجزئي مثل قرص من النحاس العتيق ويظهر عليه شيء من التوهج بسبب أن الغيوم والغبار في الجو تعترض طريق الأشعة القادمة من القمر وتبددها فيظهر لنا هذا التوهج .

4 تأثيرات صحية لـ "خسوف القمر"

1- تعديل الدورة الشهرية: تستمر الدورة الشهرية لمدة 28 يوماً عند معظم النساء، وهي قريبةٌ من دورة القمر التي تمتد 29 يوماً. لكن الدورتين قد تكونان مرتبطتان أكثر من ذلك: فبحسب دراسة تمَ نشرها في العام 2011 في المجلة العلمية Acta الإسكندنافية المختصة بالأمراض النسائية والولادة، فقد لاحظ الباحثون أن حوالي 30% من النساء اللواتي خضعنَ للدراسة من أصل 826 حدثت لديهنَ الدورة خلال مرحلة خسوف القمر. أما المجموعة الكبرى الثانية التي حدثت لديهنَ الدورة الشهرية خلال مرحلة معينة من الخسوف فبلغت 12.5% من المشاركات.

2- زيادة عدد المواليد: يبدو أن القمر العملاق هو الوحيد القادر على إحداث هذا التأثير. فقد لاحظ الباحثون حوالي ألف ولادة في مستشفى خاص في كويوتو اليابانية، على الرغم من عدم إعطاء الأمهات الطلق الصناعي بعد. ووجد الباحثون أنه كلما كان القمر قريباً من الأرض حصلت ولادات أكثر، وذلك بسبب الشدَ المنغاطيسي القوي وقتها.

3- يعبث بالنوم: في دراسة أجرتها مجلة Current Biology، أمضى المشاركون ثلاثة أيام ونصف في مختبر للنوم حيث لم يروا أي ساعات أو ضوء خارجي، وطُلب منهم النوم والإستيقاظ كما يفعلون دائماً. وجمع العلماء السويسريون معطيات النوم لحوالي 33 شخصاً وقارنوها مع مراحل خسوف القمر، ليجدوا أنه في الأيام الأربعة قبل وبعد الخسوف، إحتاج المشاركون في الدراسة إلى خمسة دقائق إضافية للنوم العمبق، كما أنهم ناموا أقل عن المعدل الطبيعي بعشرين دقيقة وشهدوا انخفاضاً بنسبة 30% من النوم العميق. كما انخفض لديهم هرمون ميلاتونين المحفَز على النوم، وهذه أولى الدراسات التي توجد علاقةً بين النوم والساعة القمرية، ويسعى الباحثون إلى متابعة النوم لمدة ثلاثين يوماً عند الأفراد.

4- التأثير على نتائج العمليات الجراحية: وجد الباحثون أن المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية طارئة في القلب سجلوا إقامات أقصر في المستشفى خلال خسوف القمر عن الأيام الأخرى. كما أنهم سجلوا أيضاً نسبة وفاة أقل من المرضى الذين أجروا العملية ذاتها خلال مرحلتين آخرتين من خسوف القمر. وبحسب دراسة في العام 2013 في مجلة Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery فإن المرضى الذين أجروا عملية القلب خلال مرحلة القمر الكامل أمضوا عشرة أيام في المستشفى بمعدل أربعة أيام أقل عن المرضى الآخرين الذين أجروا العملية نفسها خلال دورات قمرية أخرى. لكن للأسف، لا يمكن تحديد موعد لعملية القلب الطارئة لتحقيق هذه المنفعة!

أدعية خسوف القمر

اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا، ونستعين بكَ فأعنّا، ونستعيذ بكَ فأعذنا،ونتوكل عليك فاكفنا، اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة اللهم رب النبي مُحمد (صلى الله عليه وسلم)،اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا، يا من يُجير ولا يُجار عليه، أجرنا من النار، ومن خزي النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار،وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار.

دعاء خسوف القمر

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