خشب الصندل.. مكون سحري لتقليل حب الشباب وعلامات الشيخوخة

يعتبر "خشب الصندل" هو المكون الأكثر رواجًا في عالم الأيورفيدا، نظرًا لفاعليته في علاج حروق الشمس وتنظيف الجلد، كما يعمل كمطهر فعال ومضاد للالتهابات ويساعد على تهدئة وتغذية ومنع ظهور البثور وتوحيد لون البشرة والقضاء على التجاعيد وتنظيف البشرة بشكل طبيعي.

ويمكن الاستفادة بسهولة من فوائده من خلال أقنعة الوجه المصنوعة منزليًا .. وفيما يلي بعض الأقنعة التي يمكنكِ إعدادها بسهولة:



منظف للبشرة

من أجل صنع منظف للبشرة، ستحتاجين 3 ملاعق كبيرة مسحوق خشب الصندل، و2 ملعقة كبيرة حليب.

قومي بخلط المكونات سويًا، ونظفي وجهك ورقبتك برفق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

قناع لمكافحة حب الشباب

قومي بخلط 2 ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل مع ملعقة كبيرة من الكركم ونصف ملعقة من جيل الصبار.

شكلي عجينة بهذه المكونات الطبيعية وضعيها على المنطقة المصاب ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة و اشطفيها بعد 20 دقيقة أخرى بالماء الفاتر.

قناع مضاد للشيخوخة

ضيفي 3 ملاعق كبيرة من مسحوق خشب الصندل و2 ملعقة كبيرة عصير برتقال و1/2 ملعقة زيت جوز الهند الطبيعي.

ضعي هذا الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بعد 20 دقيقة بالماء الفاتر، كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع للمساعدة في محاربة علامات الشيخوخة.

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