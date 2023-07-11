من وحي عروض أزياء ربيع وصيف 2023.. أجمل ألوان طلاء أظافر لهذا الموسم

في ظل مواكبتنا لأجمل صيحات المناكير وطلاء الأظافر الرائجة في موسم ربيع وصيف 2023-2024 خلال عروض أزياء الموسم الفعلي والمجموعات التي تسبق المجموعات الرئيسية، لفتنا العديد من الألوان الجريئة والقوية التي تناسب إطلالاتك المقبلة خصوصا مع انتقاء التدرجات التي تجعل أظافرك محط أنظار الجميع.

طبقي باحترافية عالية ألوان مشرقة بتدرجات ملفتة تناسب ذوقك وتريند هذا الصيف من أجمل الألوان وأكثرها إشراقا، وكوني استثنائية باختياراتك لأجمل التدرجات التي تجعل أظافرك ملفتة وأنيقة.

إليك العديد من الطرق والألوان التي يمكنك الاطلاع عليها منذ الآن، لتطبيق ألوان مناكير مشرقة للصيف بطريقة تعكس اختياراتك الساحرة والحيوية من وحي دار Yuima Nakazato من مجموعة أزياء ما قبل ربيع وصيف 2024.

اللون الأبيض يرافق الأظافر متوسطة الطول

تبرز في موضة ربيع وصيف 2023 أجمل صيحات طلاء الأظافر البيضاء بأسلوب حيوي ومشرق على أظافرك.

تعكس هذه الألوان الجرأة والتميز مع تطبيقها على أظافرك متوسطة الطول والدائرية بأجمل تدرجات اللون الأبيض الكلسي أو بلون قشور البيض أو الأبيض الطبشوري أو الأبيض القشدي والقوي بطبقات كثيفة ومسحوبة على كامل الاظافر من دار Viktor&Rolf.

ننصحك أيضا بأن تختاري التدرجات "المات" أو الألوان المطفية أو حتى اللامعة التي ستناسب إطلالات حفلاتك الصيفية المسائية، التي تليق بالأظافر الطويلة والدائرية لمنحك الأنوثة والجاذبية خصوصاً عند تمرير هذه التدرجات على كامل الأظافر بطريقة موحدة.

الألوان المرجانية الـ"مات" لإطلالات نهارية تناسب إطلالاتك في النهار

كما يمكنك اعتماد ألوان طلاء مناكير مشرقة تناسب الأظافر الطويلة أو القصيرة مع أجمل اتجاهات طلاء الأظافر المرجانية "المات" التي تناسب بشرتك الحنطية.

مرري اللون الفاتح على كامل الأظافر الدائرية، ولا تترددي بتكثيف هذه الخطوط من الوسط بكثير من اللون.

حافظي على اللون الموحد على كامل الظفر لتخلقي أسلوب مناكير عصري على الأظافر.كل ما عليك فعله هو تمرير طبقتين متتاليتين من اللون المرجاني لجعل أظافرك أكثر قوة، ولضمان إطلالة ملفتة ومشرقة على الأظافر الطويلة والقصيرة أيضا.

وليس هنالك اجمل من تنسيق هذه الألوان مع إطلالاتك النهارية بأقمشة الدينيم بالألوان المختلفة الفاتح منها والغامق أيضا.

ألوان الأظافر "النيود" للإطلالة الطبيعية والأنيقة

أما في هذه المرة نقدم لك من وحي دار المصمم اللبناني جورج حبيقة الإطلالة الأمثل في الصيف. كما يمكنك تطبيق الشكل المميز ألوان مناكير نيود شفافة بأسلوب عصري وبارز وأنيق واحرصي على دمجها مع الخطوط البيضاء الرفيعة بأسلوب مشرق من الجهة الخارجية للأظافر.

اطلعي على مناكير عارضات دار Georges Hobeika اللبناني مع تمرير طبقات متعددة من اللون النيود المدموج مع اللون الأبيض العاجي بطريقة متموجة على كل ظفر لجعل اللون أكثر كثافة ولمعانا وثباتا.

اعتمدي تمرير المناكير بأسلوب موحد على كامل الأظافر، ولا تتخلي عن الخطوط النافرة بأسلوب حيوي لضمان إطلالة جمالية ملفتة ومناسبة لكافة ألوان البشرة.