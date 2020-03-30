خطوات التعقيم لتجنب فيروس كورونا

مؤخراً تتوجه الأنظار كلها نحو فيروس كورونا الذي يجتاح العالم بأكمله، والنظافة الشخصية هي مفتاح الوقاية من هذا الفيروس المرعب، ويعتبر الحجر المنزلي هو سبيلك للحماية من هذا الفيروس القاتل.

عزيزتي للوقاية من فيروس كورونا ينصح بتعقيم الأسطح مثل مقابض الأبواب، والهواتف المحمولة حيث يُمكن أن يعيش الفيروس لعدة ساعات، وفي هذا المقال نقدم لكم خطوات لتعقيم البيت وأغراض التبضع للحماية من فيروس كورونا:

1- لتنظيف الأسطح اختاري منتجات مثل المناديل أو البخاخات أو المركزات المشار إليها بعبارة "مطهر" على أن تحتوي أكثر من 60% من الإيثانول.

2- يُمكنك صنع المعقم المنزلي عبر مزج ربع كوب من مبيض الكلور مع جالون من الماء.

3- بعد تعقيم الأسطح المعدة للطعام مثل ألواح التقطيع والكونترتوب، اغسليها بالماء قبل الإستخدام.

4- لغسل الملابس استخدمي المنظفات أو المبيض المخصص للملابس البيضاء أو البيروكسيد والمبيض الخاص بالملابس الملونة للقضاء على الجراثيم

والفيروسات.

5- لا تترددي في تشغيل المجفف لمدة 45 دقيقة للتأكد من القضاء على تلك الفيروسات بشكلٍ تام.

6- عند العودة من التسوق احرصي على إزالة الأكياس والأغطية أو أي شيء يُمكن أن يحمل الفيروسات على الأغراض التي اشتريتها قبل الدخول إلى المنزل.

7- لا تنسي أنّ أهمّ خطوة تكمن في الإجراءات الوقائية هي أهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية.

8- تجنب وضع اليدين على الوجه ولا سيما على الأنف والعيون والفم حيث يسهل التقاط العدوى.

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