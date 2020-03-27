9 خطوات تنظيف للتخلّص من الغبار المنزلي

في التدبير المنزلي، معلومٌ أنَّ الغرف بحاجة إلى التهوئة، ولكن قد يتسبَّب تراكم الغبار في المنزل بأمراض تنفُّسية وتحسُّسية، مع جزيئاته المُحمَّلة بالجراثيم والفطريات.

ولذا، من الضروري تنظيف المنزل دوريًّا، من خلال اتِّباع خطوات التدبير المنزلي الآتية:

1. يُنفض الغبار عن الأقمشة والستائر والمفارش والأغطية، وذلك باستخدام المضرب أو بالغسيل.

2. تُنظَّف الثريات ووحدات الإضاءة، بنفض الغبار عنها بواسطة قطعة من القماش، مع مسحها بقليل من الماء.

3. يُنظَّف الأثاث المرتفع (الطاولات والرفوف والخزائن والأغراض المعلَّقة)، بمسحه بقطعة قماش مُبلَّلة بقليل من الماء، أو يُستخدم رذاذ الأثاث الخاص بالخشب، فهو يتمتَّع بقدرة كبيرة على تنظيف الغبار عن الأثاث وتلميعه. كما هو يصنع طبقة عازلة نوعًا ما، تحول دون تكوُّن الغبار بشكل سريع.

4. تُكنس الأرضية، وفي هذا الإطار يُفضَّل استخدام المكنسة الكهربائية التي تشفط الغبار إلى الداخل، ولا تنقله إلى مكان آخر كما تفعل المكنسة اليدويَّة.

5. تُمسح الأرضيَّات بالماء، لضمان التخلُّص من الغبار. وفي هذا الإطار، يُضاف القليل من سائل تلميع البلاط، مع رائحة معطِّرة.

6. يقلَّل الغبار في الداخل، عن طريق عدم فتح نوافذ المنزل بصورة دائمة.

7. تُغطَّى الأسطح والطاولات بمفارش، بعد مسح الغبار عنها.

8. يتمُّ التخلُّص من الكتب واللوازم غير المستخدمة، حتَّى لا يتراكم عليها الغبار، أو هي تغلَّف وتُخزَّن في مكان مغلق.

9. يُحافظ على نظافة الأسطح، باستخدام منفضة الغبار (الريش)، للتخلُّص من الغبار يوميًّا ومن دون عناء، أو الحاجة إلى إزالة القطع من محلِّها وإرجاعها.

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