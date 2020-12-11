خطوات المحافظة على الوزن الذي خسرته

بعد مشوار من المتابعة والالتزام لخسارة الوزن بإشراف اختصاصيي التغذية، ومن ثمّ المواظبة على تثبيت الوزن، لتفادي إعادة اكتسابه. تعدّ المرحلة الأولى منه سهلة وبسيطة لفقدان الكيلوغرامات الزائدة، إلا أنّ المرحلة اللاحقة هي الأصعب لناحية الحفاظ على الوزن الذي وصلت إليه.