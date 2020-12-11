خطوات المحافظة على الوزن الذي خسرته

بعد مشوار من المتابعة والالتزام لخسارة الوزن بإشراف اختصاصيي التغذية، ومن ثمّ المواظبة على تثبيت الوزن، لتفادي إعادة اكتسابه. تعدّ المرحلة الأولى منه سهلة وبسيطة لفقدان الكيلوغرامات الزائدة، إلا أنّ المرحلة اللاحقة هي الأصعب لناحية الحفاظ على الوزن الذي وصلت إليه.
إضافة إلى ذلك، يشكّل اتباع نظام غذائي قاسٍ مبني على الحرمان، يساعد في خسارة الوزن سريعًا، خطوةً دقيقة وحذرة لأنّ المحافظة على النتيجة بعد اتباع هكذا حمية، شبه مستحيلة.
انطلاقًا من هذا المعتقد الخاطئ، ونقدم لكم في هذا المقال مجموعة من النصائح لعدم اكتساب الوزن من جديد، تتمثل بهذه العادات الصحية اليومية:
أولاً- ممارسة الرياضة بشكل يومي بما لايقل عن 30 دقيقة في اليوم.
ثانياً- إدخال كميات مناسبة لاحتياجاتك من البروتين على الوجبات، إذ أن البروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
ثالثاً- شرب ما لايقل عن 1.5 ليتر من الماء في اليوم.
رابعاً- النوم لمدة ثماني ساعات في اليوم بانتظام دون التعرض للأرق.
خامساً- الابتعاد عن التوتر قدر المستطاع لأنّه يلعب دوراً كبيراً في زيادة الشهية. لذا، تنصح بممارسة أي موهبة تحبها كوسيلة للتخفيف من مستويات التوتر.
سادساً- الإكثار من تناول الخضار لأنها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية وتساعد أيضًا على الشعور بالشبع.
سابعاً- الأكل بوعي (Mindful Eating) وفهم إشارات الجسم والاستماع إلى جسدك في حالات الجوع والشبع. كذلك، الابتعاد عن التخمة، إذ يجب التوقف عن الأكل حين يطلب جسدنا منا ذلك.
ثامناً- كتابة ما تتناوله خلال اليوم(Food Diary) : في كثير من الأحيان ولا سيما في الأيام الحافلة حيث لا تعي ما تأكل لانشغالك وانهماكك بأشياء أخرى، م ايؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام.
أخيراً- لا تتناول الطعام كردة فعل على العصبية، والملل أو التوتر. من هنا، تأتي أهمية ممارسة الأكل بوعي.
بناءً على هذه الخطوات الصحية، يجب الاقتناع بها كنمط حياة وتبنيها على المدى البعيد لتنجح.
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