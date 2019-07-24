خطوات بسيطة لديكور غرفة النوم تجعلها أكثر حميمية

الديكور أهم عنصر في ترتيب المنزل، فهو يمنحه طابعه المميز، ومثل مختلف اركان وأجزاء المنزل، ديكور غرفة النوم مهم للغاية ودائمًا ما يحتاج إلى بعض اللمسات لتكون اجوائه حميمية.

وعلى عكس بعض المقترحات المكلفة، إليكِ خطوات بسيطة من مجلة "آي ديفا" لديكور غرفة النوم تجعلها أكثر حميمية:

خامات مريحة

من الهام جدًا أن تكون المفارش المستخدمة وخاصة اللحاف، مريحة، وفي حين أن استخدام اللحاف أساسي في الشتاء، إلا أنه وعلى عكس المتوقع، لا يجب أن يكون ثقيلًا جدًا، ونفس الأمر ينطبق على المفارش، لا يجب أن تكون ثقيلة أو خفيفة للغاية لتعزيز شعورك بالراحة.

الحرير

بالإضافة إلى المفارش القطنية، لا تتخلي عن تلك المفارش الحريرية وبألوان مميزة جذابة مثل الأحمر، حيث تضفي لمسة مميزة لديكور الغرفة، جنبًا إلى جنب مع إضفاء أجواء رومانسية لطيفة.

طلاء جذاب

اختيار طلاء جذاب وجريء لإكمال ديكور غرفة النوم لا يعني فقط اختيار ألوان مثل الأسود أو الأحمر، ولكن كل ما تحتاجينه هو إضافة بعض البريق للجدران من خلال تطبيق طلاء فضي أو ميتاليك، وهي خطوة ينصح بها خبراء الديكور.

لمسة ملكية

من بين مختلف تصاميم الآسرة، يعد التصميم ذو الأعمدة وخاصة المزود بستائر، هو الأكثر رواجًا حاليًا والتصميم الذي ينصح به الخبراء لإضفاء لمسة ملكية رومانسية لغرفة النوم.

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