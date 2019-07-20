طرق اختيار ستائر غرف النوم الكلاسيك

يتطلب اختيار ستائر غرف النوم نصيحة من خبراء عند اختيارها، وذلك بعد خطوة التأثيث، مع مُراعاة مساحات الغرف، وألوانها أيضًا، مُهندسة الديكور رؤى البضن تُعدِّد النصائح لاختيار ستائر غرف نوم مودرن وكلاسيك، للأولاد والبالغين.



نصائح ديكور لاختيار ستائر غرف النوم المودرن والكلاسيك

يُفضَّل اختيار ستائر غرف النوم المؤلَّفة من طبقتين: الطبقة الأساسية black out، وهو نوع من القماش المصنّع السميك، والطبقة الثانية من الـ"شيفون" أوالـ"فوال" أو الحرير، وذلك للسماح بإدخال الهواء والإضاءة إلى الغرفة.



ستائر غرف نوم رئيسة

يُستعمل الـblack out للطبقة الأساسيَّة من أجل تعتيم الغرفة ومنحها الخصوصيَّة المطلوبة؛ وفي هذا الإطار يمكن اختيار قماش المخمل أو القطيفة في الديكور الكلاسيكي لإضفاء الفخامة على المساحة. ويفضَّل أن تنسدل الستائر المشغولة من الأقمشة الثقيلة من السقف.

ستائر غرف نوم بنات

• يُنصح باختيار الستارة المشغولة من الـ"ساتان"، مع لمعة خفيفة، لتعكس الإضاءة وتمدّ المساحة بلمسة من الأنوثة، فيما تُستعمل الطبقة الثانية من الستارة في الغرفة ذات الديكور الكلاسيك من قماش الدانتيلَّا، الذي يمتاز بالزخارف، ويسمح بإدخال كمّ وافر من الإضاءة إلى الغرفة.

• في غرف النوم الفسيحة، يحلو اختيار الستائر المُطرَّزة، من قماش مفرش السرير نفسه، ومن ألوان الوسائد. وفي حال الرغبة باختيار ألوان داكنة للستائر، يجب أن تُطلى الجدران بألوان فاتحة.

ستائر غرف نوم الأطفال

يُفضَّل اختيار قماش الستائر من القطن أو الـ"فوال"، كما يحلو وضع ناموسيَّة من الـ"فوال" حول السرير لحماية الطفل من الحشرات الطائرة. الجدير بالذكر أنّ القطن قماش مناسب للستائر في غرف نوم الأطفال، فهو سهل التنظيف، ولا يحتاج إلى الكيِّ قبل إعادة تعليقه.

تصميمات ستائر غرف نوم أطفال وبالغين

• في غرف النوم ذات الديكور الكلاسيكي الفخم، يحلو اختيار الستائر التي هي عبارة عن أجزاء من القماش السميك والثقيل، وتُعلّق من السقف إلى الأرضيَّة، ويغطِّيها الـ"جبس بورد" في الأعلى، أو صندوق (بوكس) معدٌّ من الخشب أو المعدن.

• في غرف نوم الأولاد، يحلو اختيار الستائر ذات الألوان الفرحة، ما يُضفي الحيويَّة على المساحة، من دون التقيُّد باستعمال الزهري لغرف نوم البنات، والأزرق للأولاد.

• يروج أخيرًا أن تمتدَّ الستارة من أول الجدار إلى نهايته، حتَّى لو لم تحجز النافذة كامل الجدار.

• في الغرف الضيِّقة، يجب أن لا تلامس الستارة الأرضيَّة، أمَّا في الغرف الفسيحة فإنَّ لستارة الطويلة تعلي من قيمة ديكورات المساحة.

• يجب الأخذ بالاعتبار شكل النافذة قبل اختيار الستارة؛ في حال وجود نوافذ عدة على الجدار نفسه، يُمكن اختيار تصميمات عدة للستائر، لكن من نوع الأقمشة نفسه، مع لونين أو ثلاثة ألوان لها. وفي هذ الإطار، تأتي الستائر ملتصقة ببعضها البعض، لإضفاء لمسة من التناقض على المساحة، دون ترك فراغ بينها. بالمُقابل، يمكن اختيار ستارة تمتدُّ على كامل الجدار. وفي حال وجود نافذة طويلة وضيقة، يُفضَّل أن تصل الستارة للسقف، وتدخل ضمن صندوق (بوكس) خشب أو حافة.

• اكسسوارات الستائر في الغرف الضيِّقة بسيطة، مع إمكان الاستغناء عنها كليًّا، أمَّا في الغرف الفسيحة، وإذا كانت الستائر كلاسيكيَّة، فيمكن الاستعانة بإكسسوارات من البرونز، أو تلك الحديد أو الخشب أو الحبال المُزخرفة. وفي غرف نوم الأولاد، تُستعمل الإكسسوارت الملوَّنة، التي تتخذ أشكال الشخصيَّات المُفضَّلة لهم.

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