6 طرق تجعل غرفة الإستقبال أكثر إتساعاً لإستقبال الضيوف

نشعر بالعجز في عملية توزيع الأثاث فيها، وخصوصًا إذا كان الفراغ له عدة استخدامات كغرفة استقبال الضيوف مثلُ غرفة استقبال الضيوف تضم منطقة للجلوس، ومنطقة لتناول الطعام، الأمر الذي يتطلب توزيع هذه المناطق المُختلفة بصورة جيدة، بحيث تكون عملية الانتقال بين هذه المناطق سهلة وعفوية وبدون عوائق.



لذلك، إن كنتِ تعانين من ضيق مساحة استقبال الضيوف في منزلك فاتبعي هذه النصائح لجعلها أكثر اتساعا:



1- استبدلي الأنتريه بالركنة.

دائمًا ما أنصح باستخدام الركنة بدلًا من الأنتريه، لأنها الخيار المثالي للمساحات الضيقة.

2- استخدمي المرايات.

المرايات هي الحل الأمثل لتوسيع المساحات الضيقة، لأن وجودِها يُعطي شعورًا بالاتساع. اختاري أحد حوائط غرفة استقبال الضيوف، كالحائط الخلفي لطاولة الطعام، لكن عليكِ التأكد من أن انعكاس المرآة لا يجرح خصوصية المنزل.

3- استخدمي الستائر بعرض الحائط كلُّه.

زيادة عرض الستائر وارتفاع طولِها يُعطي شعورًا باتساع الفراغ المعماري، لذلك يُفضل أن تكون الستائر بعرض الحائط وليس بعرض النافذة فقط. إضافة إلى ذلك، فإن زيادة عرض الستائر تعمل كعنصر ديكوري مميز في الفراغ المعماري.undefined

4- استخدام السجاد.

إن السجاد يعمل على الفصل بين المناطق المختلفة في الفراغ المعماري الواحد، ففي غرفة استقبال الضيوف لابد من توافر سجاد أسفل الركنة في منطقة الجلوس، وأسفل السُّفرة في منطقة تناول الطعام. إن الفصل بين المناطق في الفراغ الواحد يُعطي شعورًا بالاتساع واحتوائه على أكثر من منطقة.

5- استخدمي البف كنوع من المقاعد الإضافية.

يُعتبر البف قطعة ديكورية مميزة، وتسمح بزيادة عدد المقاعد في منطقة الجلوس، حيث يتميز بسهولة تحريكه وتخزينه، دون أن يأخذ مساحة كبيرة في الفراغ المعماري.

6- استخدمي اكسسوارت ديكورية بسيطة.

من الأفضل أن تستخدمي قطع اكسسوارية قليلة، بسيطة، وصغيرة الحجم. فمثلَا في غرفة استقبال الضيوف، يُمكنكِ استخدام الكُتب كقطع ديكورية على طاولة القهوة في منطقة الجلوس، أو الفازات البسيطة صغيرة الحجم على السفرة في منطقة تناول الطعام، أصيص الزرع وغيرها.

