خطوات تنظيف الميكرويف في المنزل

على عكس أجهزة المطبخ الأخرى، يمكنك تنظيف الميكروويف باستخدام المواد اليومية، الموجودة بالفعل في منزلك. كما لا يفضل استخدام المنظفات القوية مثل الكلوركس في هذه العملية، اتبعي نصائح كارولين فورتيه خبيرة الأجهزة المنزلية وتنظيف المنتجات، خطوة بخطوة لتحصلي على جهازك نظيفاً وبرائحة منعشة:

1- امزجي شرائح الليمون أو البرتقال (أو قطرات من عصيرهما) في كوب واحد من الماء وضعي الخليط في وعاء آمن للميكروويف.

2- ضعي الخليط داخل الميكروويف مع تشغيله لمدة 3-5 دقائق أو حتى الغليان. فالبخار الموجود في الدّاخل سيُساعد على تفكيك جزيئات الطعام. راقبي العملية حتى يطفأ مؤشر الزمن في الميكروويف.

3- اتركي الخليط ليبرد لمدة 5 دقائق قبل فتح الباب.

4- أخرجي الوعاء وامسحي الداخل والخارج باستخدام إسفنجة، واتركي الميكروويف مفتوحاً حتى يجف تماماً بفعل الهواء.

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