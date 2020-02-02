نصائح لنوم مثالي في غرفة النوم

عندما يتعلق الأمر بالحصول على ليلة نوم جيدة، قد نجرب الكثير من الوسائل مثل اختيار الوسائد والمراتب المريحة، أو إغلاق النوافذ للحصول على الهدوء الكامل، لكن اتباع نصائح علم (الفنج شوي) الصيني لجلب الطاقة، فيما يخص سرير غرفة النوم، قد يكون إحدى الطرق الأكثر بساطة لضمان نوم مريح خلال الليل.

مكان للراحة: من الضروري إبعاد السرير عن أي تلفاز أو مكاتب عمل، حتى تصبح غرفة النوم مكاناً للراحة والاسترخاء، وبرغم ذلك، لدى جميعنا مساحة محدودة، لذا إن كان لديك تلفاز أو مكتب في غرفتك، ضعوه في أبعد مكان ممكن عن السرير، حتى لا يقف في طريق طاقة سريرك الإيجابية.

مسند سرير صلب: تعد أفضل المساند طبقًا لـ(الفنج شوي) هي الصلبة المصنوعة من الخشب أو المنجّدة منها التي يكون بها مزيج جيد من الصلابة، ولكن بها أيضاً طاقة لطيفة وداعمة لك ولغرفة نومك.

مرتبة داعمة: توجد وفرة في أنواع المراتب في الأسواق، اختر بحكمة واستثمر في شراء واحدة توفر لك أفضل نوم واسترخاء، فكلما نمت أفضل في الليل، كلما تحسنت صحتك بالنهار، ولا تشتر المراتب المستعملة، فأنت لا تعلم أي طاقة تراكمت بها من الملاك السابقين.

ارتفاع السرير مناسب: للسماح بتدفق طاقة (الفنج شوي) المتوازنة أسفل السرير، سنحتاج أن يكون ارتفاع السرير من مستوى الأرض مناسباً، لأن الطاقة تحتاج للتدفق حول جسدك وقت النوم، وهو ما لا يكون ممكناً إن كانت المساحة أسفل السرير مقفلة.



سرير أبعد ما يكون عن الباب: من الضروري أن يكون سرير النوم بعيد عن باب الغرفة، أو على الأقل أن يكون بزاوية مائلة قطرية، وليس موازياً للباب، وألا يكون مصطفاً مع الباب في نفس الوقت، سواءً كان باب غرفة النوم أو باب الشرفة أو باب الحمام أو باب خزانة الملابس، فقد يؤدي قرب السرير من الباب، للإصابة بالمفاجآت التي قد تأتي في طريقك، فكلما ابتعد النائم عن الباب، سيكون أكثر استعداداً للآتي.

خلق الاتزان: لخلق الاتزان أثناء النوم، من الأمثل وضع وحدتي إضاءة متماثلتين على المناضد، لتضيفا بعض الإضاءة الخافتة لغرفة نومك. يعد هذا التوازن مهماً لإبقائك متمركزاً، وخاصةً للحفاظ على المساواة في العلاقة العاطفية إن كنت تتشارك الغرفة مع شريكك.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

8 أفكار لتصميم مطبخ حديث ومعاصر

نصائح قبل استخدام مناشف المطبخ والحمام