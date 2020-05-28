خطوات تنظيم وجباتك الغذائية بعد رمضان

ونظراً لأهمية هذا الموضوع، أشارت اختصاصية التغذية إلى طرق أساسية لإعادة التوازن الغذائي إلى حياة الفرد.

1- ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن تقوم بها بعد شهر من الصيام؟

تنظيم وجباتك الغذائية من ناحية 3 وجبات رئيسية، إضافة إلى وجبتين خفيفتين أو ثلاث كحدّ أقصى.

2- كيف أنظم الفئات الغذائية في كل وجبة؟

أ- ركز في وجبة الفطور على:

- البروتينات الجيدة: الجبنة البيضاء بدل من الصفراء، اللبنة، البيض، اللبن، الحليب والحبش.

- النشويات: خبز النخالة أو الشوفان أو القمحة الكاملة أو رقائق الذرة المدعمة بالألياف أو حبوب الشوفان دون سكر أو عسل أو توست وكعك قمحة كاملة.

- الخضار

- الزيوت: ملعقة زيت زيتون أو حبوب الزيتون أو شريحة أفوكادو

ب- تناول في السناك الأول: حصة من الفواكه أو المكسرات النيئة باعتدال أو شرب القهوة أو مشروبات ساخنة أخرى.

ج- اختار في الغذاء كل الفئات الغذائية:

- تناول أولاً السلطة أو الخضار المسلوقة أو المشوية أو النيئة مع إضافة الحامض والخردل والخل والبهارات والأعشاب (أوريغانو أو النعناع). هذا وتفادَ الملح ولا تنس إضافة زيت الزيتون أو الافوكادو.

- تناول الوجبة الرئيسية المؤلفة من البروتين كاللحمة أو الدجاج أو السمك أو الحبوب والبقوليات إضافة إلى النشويات كالأرز الأسمر أو المعكرونة السمراء أو الكينوا أو البرغل أو الفريكة.

د- تناول في السناك الثاني: حصة من الفواكه أو الجزر أو المكسرات النيئة باعتدال أو اللبن أو كوبين من الفشار أو الشوكولاتة الداكنة (15غراماً) والويفر (20غراماً)، إذ أنهما يحتويان على 90 وحدة حرارية أو 7 حبات بذورات أو رقائق البطاطا.

ه- في العشاء: تناول على غرار وجبة الفطور أو تناول صحن من السلطة مع الجبنة أو التونا أو العجة.

3- لماذا يجب عدم تخطي وجبة الفطور؟

لوجبة الفطور فوائد كثيرة، منها: تحسين المزاج، الحافظ على مستويات السكر في الدم، والشعور بالشبع لفترة أطول وحصول الجسم على جزء من المعادن والفيتامنيات التي يحتاج إليها لبدء نهاره.

4- كم ليتراً من المياه يجب أن أشرب؟

يجب شرب ليترين من المياه خلال النهار.

5- ما هي المأكولات الممنوع تناولها؟

نصحت طنوس بتجنّب قدر الإمكان من تناول:

- المقالي والزبدة والسمنة.

- استبدال العجين بالخبز لأنه يحتوي على وحدات حرارية مرتفعة مثال على ذلك: المنقوشة تتضمن 700 سعرة حرارية في حين تحتوي قبعة الخبز الوسط على 100 أو 150 كالوري.

- استبدال رقائق البطاطا بالفشار

- تفادَ تناول الفواكه خلال المساء

- استبدال الشوكولاتة ذات الحجم الكبير، والتي تحتوي على السكر والكراميل، بشوكولاتة سوداء (70% كاكاو) كونه مغذياً أكثر، إذ يتضمن مستويات مهمة من البوتاسيوم والمغنسيوم ويضبط الشهية.

6- كم مرة يجب تناول البروتينات خلال الأسبوع؟

- تناول اللحمة الحمراء مرة واحدة في الأسبوع

- تناول السمك مرتين في الأسبوع

- تناول الحبوب مرتين في الأسبوع

- تناول اليخنات 3 مرات في الأسبوع.

هل تعلم؟

- عند تناول الطعام ببطء، تنخفض كمية طعامك تلقائياً، والسبب: يحتاج الدماغ إلى 20 دقيقة لكي يرسل إلى الجسم إشارات بالشبع.

- شرب المشروبات الساخنة على أنواعها يخفف من النفخة ويرفع معدل الحرق، شرط احتسائها دون سكر أو ملعقة عسل طبيعية أو السكر البديل، بخاصة أنّها خالية الوحدات الحرارية.

- ممارسة رياضة الكارديو ورياضة شدّ العضلات 3 ساعات في الأسبوع.

في هذه الطريقة، يتناول الفرد كل الفئات الغذائية من دون استثاء ويقوي مناعته ويحصل على الألياف والمعادن ومواد ضد التأكسد ويساعد في خسارة الوزن.

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