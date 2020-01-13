خطوات لتعليم طفلك الثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة!

يعد اتخاذ القرارات الجادة أمرًا بالغ الصعوبة لدى الكبار لما فيه من تردد وحيرة فى كثير من الأحيان، لأنه يتطلب العديد من الخطوات حتى لا يصبح عشوائيًّا واندفاعيًّا، فاتخاذ القرارات ليس وليد اللحظة، ولكنه بحاجة لمهارات تُكتسب بالتعلم، فإذا كان اتخاذ القرار السليم محيرًا بالنسبة للكبار، فما بالكم بالأطفال قليلى الخبرة!

لذا إليكم خطوات رائعة لتعليم الأطفال الثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة فى حياتهم حتى لا يكونوا أشخاصًا اعتماديين وعنيدين ومتمردين وفقا لموقع first cryparenting