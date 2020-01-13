خطوات لتعليم طفلك الثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة!

يعد اتخاذ القرارات الجادة أمرًا بالغ الصعوبة لدى الكبار لما فيه من تردد وحيرة فى كثير من الأحيان، لأنه يتطلب العديد من الخطوات حتى لا يصبح عشوائيًّا واندفاعيًّا، فاتخاذ القرارات ليس وليد اللحظة، ولكنه بحاجة لمهارات تُكتسب بالتعلم، فإذا كان اتخاذ القرار السليم محيرًا بالنسبة للكبار، فما بالكم بالأطفال قليلى الخبرة!
لذا إليكم خطوات رائعة لتعليم الأطفال الثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة فى حياتهم حتى لا يكونوا أشخاصًا اعتماديين وعنيدين ومتمردين وفقا لموقع first cryparenting
1- اجعل الطفل يتعايش مع العالم الخارجى المحيط به، ليتعلم عواقب قراراته ويتحملها بدلا من معاقبته وضربه.
2- السماح للطفل بالوقوع فى الخطأ ومحاولة معالجته، لأن الأطفال يتعلمون من تجاربهم.
3- التعرف على اهتمامات الطفل ومساعدته فى إيجادها.
4- تعليم الطفل كيفية التمييز بين نقاط ضعفه ونقاط قوته، وإتاحة الكثير من الفرص للأطفال لاتخاذ القرارات وتعلم قبول النكسات والهزيمة.
5- المشاركة مع الطفل فى حياته اليومية والتحدث معه.
6- مكافأة الطفل عند اتخاذ قرارات جيدة.
7- تعليم الطفل كيفية التعامل مع المال بشكل صحيح.
8- تعليم الطفل كيفية انتقاء الأصدقاء وتقوية علاقاتهم الاجتماعية.
9- التواضع مع الطفل والتحدث عن أخطائك أمام الطفل وكيف قمت بمعالجتها وحلها.
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