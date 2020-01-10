مع اقتراب الاختبارات.. نصائح غذائية وصحية لمساعدة الطفل على التركيز

مع اقتراب فترة الاختبارات تبحث الأمهات عن كل ما يفيد أطفالهن لتقوية ذاكرتهم ومساعدتهم على التركيز. ولكن فترة ما قبل الاختبار لا تعتبر فترة كافية لتهيئة الطفل صحياً وعقلياً لما يحتاجه من الغذاء، فمن الأساس يجب أن تضع الأم في بالها أن العقل السليم في الجسم السليم. لذا التغذية الصحية يجب أن تكون طوال الوقت وليست موسمية.

الأخصائية والاستشارية في الفلسفة والمكملات الغذائية "رويدا إدريس" أوضحت أن من الأمور التي تلعب دوراً كبيراً في قدرة الطفل على التركيز هي:

أمور تساعد الطفل على التركيز



•أولاً: النوم ساعات كافية لا تقل عن ١٠ ساعات يوميًا.

•ثانياً: الاستقرار النفسي وعدم إثارة التوتر والذعر في نفس الطفل من الاختبارات وزرع الثقة بالنفس، وعدم اجباره على الدراسة فترات طويلة أو مقارنته بزملائه أو أقرانه.

•ثالثاً: مراعاة قدرات الطفل.

من الناحية الغذائية



- يجب الابتعاد عن السكريات الموجودة في العصيرات المصنعة.

- التركيز على البروتينات الموجودة في الأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والفاصوليا والمكسرات. فالبروتينات هي غذاء أساسي للمخ، وتعمل على ابقاء طفلك يقظ مع الحفاظ على تركيزه خلال فترة الامتحان، ويفضل الحفاظ على وجبات طفلك المحتوية على نسبة عالية من البروتين فهذا أفضل لتحسين التركيز لديه، والاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول.

- الأسماك الدهنية: مثل سمك السلمون والتونة والسردين والماكريل والرنجة، فالأسماك الدهنية تعتبر مصدر جيد لأحماض «الأوميجا 3»، وغير أن أحماض «الأوميجا 3» لها دور هام في الحفاظ على الصحة العامة لها أيضاً دور هام في الحفاظ على وظائف المخ، والحفاظ على التركيز والحد من صعوبات التعلم، فهي تساعد في علاج نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال، لذا فهي مفيدة للأطفال في فترة الامتحانات.

- بعض الزيوت مثل: زيت بذرة الكتان وزيت الصويا وزيت الجوز، تعد مصدراً جيدا لأحماض «الأوميجا3»، وبديل جيد للطبخ عوضاً عن السمنة والزبدة، ويمكنك إضافة ملعقة زيت بذرة الكتان على العصائر أو الزبادي إذا كان طفلك لا يحب الأسماك.

- من الأغذية المهمة الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة: مثل التوت والحمضيات «البرتقال واليوسفي» والكيوي والكنتالوب والطماطم والسبانخ والبروكلي والكرنب والجزر. الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة تحمى جسم طفلك من الأمراض والعدوى، وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على وظائف المخ وزيادة التركيز لدى الأطفال وتحفيزهم على التعلم.

- الحبوب الكاملة مثل: خبز القمح الكامل والأرز البرغل والمكرونة البني والشوفان والفشار، فالحبوب الكاملة تحتوي على نسبة من الألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة، والتي لم تفقد خلال تجهيز الطعام، لذا فهي ذات قيمة غذائية عالية، ونظراً لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة بطيئة الهضم، فهي لها تأثير جيد على حفظ مستوى السكر بالدم، والذي إذا قل يمكن أن يؤثر في قدرة طفلك على التركيز، وبالوقت نفسه أوضحت بعض الأبحاث أن الوجبات الغنية بالحبوب الكاملة تحسن التركيز لدى الطفل.

- المكسرات: غنية بفيتامين «هـ»، وتناول كمية جيدة من المكسرات تمنع ضعف التركيز وتعزز وظائف المخ. وهناك أغذية أخرى غنية بفيتامين «هـ» مثل البيض والبقوليات والزيتون والحبوب الكاملة والخضروات الورقية. الأطعمة الغنية بالزنك: مثل اللحم البقري ولحم الديك الرومي الداكن والكبدة وصفار البيض ومنتجات الألبان والبقوليات، والزنك مهم لتعزيز الذاكرة ومهارة التفكير. والأطعمة الغنية بفيتامين «ب المركب، ب6، ب12، حمض الفوليك» مثل اللحوم الخالية من الدهون، الخضروات الورقية والعدس والبطاطس. وفيتامين «ب المركب» يجعل طفلك يقظ ويساعد على نشاط مخه واستمراره في التركيز خلال فترة الامتحان.

طريقة سهلة وسريعة لتحضير وجبات الأطفال المدرسية



- أعدي ساندويش زبدة اللوز مع الموز أو التمر وجبة لذيذة وشهية للطفل وحليب الموز مع إضافة بدور حبة البركة والجوز فهي من الوجبات الرائعة لطفلك. ساندويش التونة بالتوست الحب يعتبر وجبة صحية شهية.

- من الممكن عمل البيتزا والمعجنات بإضافة اليقطين والبنجر للعجين يعطي ألوان جميلة وقيمة غذائية عالية خصوصاً أن الأطفال لا يميلون لتناول الخضروات بشكلها الطبيعي.

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