خطوات لتنظيف شاشة التلفاز والمحافظة على لمعانه!

كانت شاشات أجهزة التلفزيون القديمة مصنوعة من الزجاج، فلا تحتاج إلى استخدام أي منتج محدّد في تنظيفها، بيد أن المواد الكيميائية القاسية تتسبّب بتلف دائم لشاشات LCD الرائجة اليوم، لأنها مصنوعة من نوع خاص من البلاستيك المرن. شاشات التلفزيون البلازما، بدورها، وعلى الرغم من أنها مصنوعة من الزجاج، إلا أنها حساسة أيضًا.

وفي هذا الإطار، يقود استخدام قطعة قماش مخدشة أو حتى منشفة ورقية إلى خدش هذه الشاشات أيضًا.

في الآتي، خطوات فعالة في تنظيف شاشات التلفاز الحديثة.

- يجب فصل التيار الكهربائي عن التلفزيون، فالعمل على سطح مظلم سياعد في رؤية الغبار وبصمات الأصابع والأوساخ بشكل أكثر وضوحًا، مقارنة بما لو كان التلفزيون قيد التشغيل.

- تُنفض الأغبرةعن التلفزيون، بوساطة قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة، وكذا الأمر في شأن الهيكل والقاعدة.

- يعدّ محلول التنظيف، من مقدارين متساويين من الخل أبيض، والماء المقطر، فتُغمس قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة في المحلول، وتعصر جيدًا، وتمسح الشاشة بوساطتها، بعيدًا من رشّ أي محلول تنظيف على الشاشة مباشرة.

- تُمسح شاشة التلفزيون، والإطار، من الأعلى، مع الاتجاه إلى الأسفل، واتباع نمط S..

- تجفف الشاشة، باستخدام قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.

خطوات تنظيف جهاز التحكم عن بعد

يجب إزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد

تُغمس قطعة قماش قطنية في الكحول المحمر، فيُمسح سطح وحدة التحكم بالكامل

تستخدم قطعة قطن، مبللة بالكحول، في تنظيف المنطقة حول الأزرار

إذا تواجدت الأوساخ داخل الأزرار، فيفضل استخدام عود أسنان لإزالتها

يجفف جهاز التحكم عن بعد، بوساطة قطعة قماش خالية من النسالة

يجب إعادة تركيب البطاريات وتخزين جهاز التحكم عن بُعد في صندوق، وذلك لتجنب الجراثيم

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد الشوكولاته الصحية

فوائد الميرمية للرجال