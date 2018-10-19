تعرف الدوالي بأنها الأوردة الملتوية والمتوسعة بالقرب من سطح الجلد، وهي أكثر شيوعاً في الساقين والكاحلين، وفي العادة ليست خطيرة، ولكنها يمكن أن تؤدي أحياناً إلى مشاكل أخرى.

أسباب حدوث دوالي الساقين: تنتج عادة عن ضعف في الصمامات في الأوردة، طبيعياً هذه الصمامات تنقل الدم باتجاه واحد فقط من القدمين إلى القلب، وفي حال حدوث خلل ما، يتخثر الدم في الساقين، يزداد الضغط وتصبح الأوردة ضعيفة، كبيرة، وملتوية.

أعراض دوالي الساقين: في الغالب دوالي الساقين لا تسبب أي ألم، والدوالي تظهر بلون أزرق داكن، متورمة وملتوية تحت الجلد، ولكن أحياناً قد تسبب الشعور بالثقل، الحرقان، التعب، الأعراض قد تكون أسوأ بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن.

10خطوات للتخلص من دوالي الساقين:

1- حسني من الدورة الدموية وذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية، حركي رجليكِ أو تحركي من مكان لآخر بدلاً من الوقوف أو الجلوس المتواصل وذلك لتنشط الدورة الدموية في ساقيكِ.

2- قللي من وزنكِ

3- استخدمي الجوارب الضاغطة فهي من أفضل الحلول المعترف بها لعلاج الدوالي وهي متوفرة طبية كانت أم تجارية في الصيديلات كافة.

4- قومي بتدليكِ ساقيكِ

5- استلق على ظهركِ رافعةً رجليكِ

6- أدخلي مضادات الأكسدة لنظامكِ الغذائي فهي تعمل على تقوية أوردة ساقيكِ وبالتالي تمنع تورمها وتمددها، وعادة ما تكثر مضادات الأكسدة في الفاكهة والخضروات مشبعة الألوان وكذلك الحمضيات كالبرتقال والجريب فروت، وهذه أهم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة (مرتبة حسب غناها بمضادات الأكسدة): الشيكولاتة – البرقوق المجفف – الثوم- الزبيب – التوت الأسود – توت العليق – الكرنب – الفراولة – السبانخ – التوت الأحمر – البرقوق – البروكلي – البرتقال – العنب الأحمر – الفلفل الأحمر الحلو – الكرز – البصل – الذرة – الباذنجان.

7- مارسي تمارين تقوية عضلات الساقين، أهم الرياضات الموصى بها للمصاب بالدوالي: السباحة – المشي السريع – قيادة الدراجة – تمارين التمدد، أما أهم الرياضات الموصى بالامتناع عنها: كرة القدم – التنس- الاسكواش – الكاراتيه – رفع الأثقال – الملاكمة – الجودو – الجري – التايكوندو – التزلج.

8- استخدمي خل التفاح فهو من أشهر علاجات الدوالي المجربة .. ببساطة قومي بمسح الدوالي بخل التفاح أو لف قطعة قماش مبللة بخل التفاح حول ساقكِ ودعيها لمدة 30 دقيقة وستخفف من ظهور الدوالي.

9- أكثري من الأطعمة الحريفة الغنية بالتوابل كالزنجبيل والثوم وغيرهما من المنكهات، فهي تساعد في تفكيك مادة الفيبرين التي تترسب على جدران الأوردة والتي تزيد من حدة المشكلة.

10- امتنعي عن جميع ما يلي لكي تتجنبي دوالي الساقين ولا تحتاجي إلى علاج دوالي الساقين من الأساس:

- الجلوس مع تقاطع الساقين (وضع رِجل على الأخرى) لفترات طويلة فالقيام بذلك قد يعيق الدورة الدموية.

- الإكثار من تناول الملح، فالملح الزائد في الطعام واحد من أهم أسباب ظهور الدوالي.

- التدخين، حيث أظهرت الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالدوالي.

- ارتداء الأحذية عالية الكعب، فهي تسلط ضغطاً كبيراً على أوردة الساقين.