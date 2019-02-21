9 خطوات للتغلب على الغيرة

يجب تقبل فكرة الشعور بالغيرة والاعتراف بوجودها

الغيرة شعوراً من المشاعر الإنسانيّة السلبيّة إذا ما تملّكت الإنسان في حدود تفوق المعقول والمطلوب؛ فالكثير من النّاس يعانون من الغيرة، ويتمّنون لو كان بإمكانهم التخلّص منها، وترك تلك الأحاسيس السلبيّة جانباً أو رميها وراء ظهورهم.

ويُمكن التغلب على الغيرة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- تقبل فكرة الشعور بالغيرة والاعتراف بوجودها.

2- الحصول على ردود أفعال من الشخص الذي يُعدّ مسبباً الشعور بالغيرة، أو من أيّ طرف ثالث يعلم بشعور الفرد بالغيرة.

3- التساؤل حول الفائدة المجنية من الشعور بالغيرة.

4- تحديد الآثار السلبية الناتجة عن الشعور بالغيرة.

5- التفكير للوصول إلى مصدر الشعور بالغيرة.

6- التغلب على المعتقدات التي تولّد الشعور بالغيرة.

7- خلق رؤية لما يفتقده الفرد والذي يُسبب في شعوره بالغيرة.

8- إنشاء خطة عملية للتخلص من الشعور بالغيرة.

9- الحصول على نظام دعم للتخلص من الغيرة، والاحتفال بالنجاح الذي تمّ تحقيقه.

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