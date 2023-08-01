خطوات مكياج ستيفاني عطالله نجمة مسلسل كريستال

تتألق الممثلة اللبنانية الشابة ستيفاني عطالله حاليا في مسلسل "كريستال" حيث تلعب دور "فاي" التي يتعاطف معها الجمهور ويحبها.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت ستيفاني مجموعة صور جميلة لها على إنستغرام، حيث بدت فيها غاية في الجمال والأنوثة بجمال متألق وجذاب مع المكياج الخاص بالسهرات وتسريحة شعر أنيقة ولافتة، وهو لوك يناسب طلات الصيف للإستلهام منه في مناسبات الصيف، تابعي معنا الخطوات التالية للتألق على أسلوب إطلالات ستيفاني عطالله بطلة المسلسل اللبناني -السوري المشترك "كريستال".

إطلالة صيفية بظلال الوردي الأنثوي للنجمة اللبنانية ستيفاني عطالله

خلال أيام الصيف الحار الماضية اعتمدت الفنانة الشابة التي يلمع نجمها خلال الفترة الحالية، مكياجًا أنثويا ومتألقا جمع بين أجمل الألوان التي تموجت لتضفي الألق والإطلالة المميزة للظلال.

بدأت بتأسيس البشرة بخطوات من كريم أساس خفيف الوزن من غير أي إضافات برونزية ذات لمعان عالي، واكتفت بتمرير الـ"لوس باودر" على الوجنتين والعظام العليا للوجه لتأثير "كونتور" راقي وقوي.

أما بالنسبة لظلال العيون فهي الأكثر لفتا للإنتباه حيث بدأت بطبقة سفلى من اللون الأزرق الـ"باستيل" لتزيد من حدة اللون عن طريق خلطه ومزجه بظلال وردية غامقة بعض الشيئ ولكن بلمعان عالي وتأثير قوي لتطل بشكل نهائي مثالي ومتألق.

إطلالة بظلال البني والبيج تناسب حفلات الصيف.

تبدو بشرة ستيفاني أكثر إشراقا ما إذا اعتمدت المكياج البرونزي بطبيعة الحال وبدون عيوب جمالية إذ تتمتع بلون بشرة فريد ومميز.

وللحصول على إطلالتها التي ابتدئتها بمستحضر الكونسيلر الذي سيخفي أي عيوب في البشرة في حال تواجد البقع الداكنة. كما يعمل على تغطية الهالات السوداء والبقع الداكنة لتبدو مساحة العين أكثر وضوحا وخالية من العيوب.

أما بالنسبة للعيون طبقي على أسلوب ستيفاني مكياج عيون بالظلال التمهيدية أولا، كما اختارت اللون البيج على كامل الجفن العلوي وذلك قبل تطبيق اللون البني الفاتح كطبقة أولى ثم اللون البرونزي اللامع على الجفن المتحرك وكسرة العين بطريقة تملئ حدود العين مع سحب اللون بشكل مجنح مما سيمنحك مكياج عيون مثالي وعلى ستايل الفنانة، فإن اعتماد أسلوب الدمج يعد مثاليا ليبرز الألوان بخليط مشرق ومختلف دائما.

كما تتميز ستيفاني عطالله دائما بتسريحات غاية في الرق كهذه التسريحة الأنيقة والعصرية، حيث ارتكزت على الشعر الـ"ويفي" المنسدل مع الخصل المموجة والغرة الطويلة على الجانبين. وهي تسريحة تكشف عن ملامح الوجه بطريقة جذابة وتبرز جمال الشعر خاصة مع القصة المتدرجة للخصل.