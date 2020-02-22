خطوات يومية لحماية بشرة اليدين من التجاعيد

كما هي حال بشرة الوجه تتأثر بشرة اليدين بالكثير من العوامل الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بها وتسبب شيخوختها. ولهذا من الضروري تأمين الحماية لها والعناية بها وينصح بالقيام ببعض الخطوات الأساسية السهلة يومياً.

1- التدليك

أثناء النوم يصبح الجسم في حالة استرخاء ويعمل على تجديد خلاياه وعلى امتصاص بعض المغذيات. ولهذا السبب ينصح بتدليك اليدين يومياً قبل النوم. ويمكن فعل هذا بالقيام بحركات دائرية وباستخدام الزيوت الطبيعية.

2- الحماية

تتأثر بشرة اليدين كثيراً بدرجة الحرارة السائدة في المحيط. ولهذا ينصح بحمايتها من البرد كما من الحر من خلال استخدام كريمات مرطبة. كما من المفيد اللجوء إلى تلك التي تؤمن لها الوقاية من أشعة الشمس.

3- الانتباه إلى طريقة التنطيف

لا شكّ في أنه يتم غسل اليدين يومياً باستخدام الصابون. وفي هذه الحالة ينصح باختيار نوع يحتوي قدر الإمكان على مكونات طبيعية مثل الزيوت المستخرجة من الورود والألوي فيرا والعسل وزبدة الشيا والشوفان.

كذلك يجب تجنب المبالغة في غسل اليدين لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى جفافهما بحسب ما توصلت إليه دراسة بريطانية نشرت نتائجها في British Journal Of Dermatology.

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