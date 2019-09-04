خلال الموجات الحارة.. كيف تحافظين على درجة حرارة جسم طفلك ليلًا؟

جميعنا يتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة أثناء الموجات الحارة، وتزعجنا المشاكل الناجمة عنها، كالتعرق المفرط والعوامل الأخرى التي تؤثر بشكل سلبي على ممارسة الأنشطة اليومية والصحة العامة.

يداهمنا القلق بشأن أطفالنا الصغار، لأننا نعاني بشدة من آثار الطقس السيء فما بالنا بالأطفال، وكيف سيتكيفون مع هذه الأجواء الملتهبة حولهم، الأمر الذي يجعلنا نفكر مليًا في إيجاد طريقة نقيهم بها هذه الأضرار والمخاطر.

نشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، نصائح هامة في هذا الصدد بعيدًا عن الطرق التقليدية، تقدمها مستشارة النوم ومديرة إدارة Baby Sound Asleep أبي تومبسون بقولها: "يعجز الطفل عن التعبير عن مشاعره كما ينبغي، ولا ندري هل يعاني من الحر الشديد أو البرد القارص! لذا علينا متابعة تصرفاته مع الحرص على ارتدائه الملابس المناسبة لتجنب الجفاف".

وتابعت: "تختلف درجة إحساس الطفل بالطقس وفقًا لدرجة حرارة جسمه، وبالتالي يجب فحص حرارته بصفة مستمرة، عن طريق لمس الجزء الخلفي من عنقه، وليس بلمس اليدين أو القدمين؛ لأن هذه الأجزاء تكون باردة دائمًا".

كيف يمكنك مراقبة درجة حرارة طفلك في غرفة النوم؟

توصي أبي بالحرص على شراء ميزان الحرارة، لقياس درجة حرارة الغرفة بدقة، وتأكدي من فتح النوافذ مع إغلاق الستائر جزئيًا لعدة ساعات قبل النوم،؛ وذلك لتجنب تزايد درجة حرارة الغرفة بفعل أشعة الشمس المباشرة طوال النهار، مع السماح للهواء بالدخول للغرفة، كما يساعد وضع زجاجات المياه المجمدة أمام المروحة على تبريد الغرفة بشكل أسرع.

ما نوع الملابس التي يرتديها طفلك في هذه الأثناء؟

تشير أبي إلى ارتداء الطفل الحفاض ليلاً ونهارًا في حال كانت درجة الحرارة 27 درجة، أما إذا انخفضت درجة الحرارة بين 24 و 27 درجة، فاختاري لطفلك السترة الخفيفة ذات الأكمام القصيرة.

توصي أبي كذلك، بضبط درجة حرارة المياه عند استحمام طفلك، وأن تكون باردة عن المعتاد خلال الموجة الحارة، ولا تقلقي بسبب تعرق طفلك المفرط، فهو نتيجة طبيعية لتنظيم جسم الطفل لدرجة حرارته، واحرصي على منح طفلك المزيد من السوائل في هذه الفترة.

جدير بالذكر أن الأطباء حذروا من شرب الأطفال أقل من 6 أشهر للماء، والاكتفاء بالحليب فقط، نظرا لخطورة الماء على الكليتين في هذه السن المبكرة، ولا مانع من شرب الماء في عمر 6 أشهر في شكل رشفات قليلة.

الأمر الذي تؤكد عليه أبي وتستطرد: "حليب الأم مرطب مثل الماء تمامًا، ولا يوجد ضرورة لشرب الطفل للماء، ويفضل السوائل كبديل عنها وأنصح بها أثناء الليل".

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