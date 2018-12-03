3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية للرجل

اللحية من الأمور المهمة للشباب ومن علامات جمالهم

اللحية من الأمور المهمة للشباب ومن علامات جمالهم، وعدم نموها بشكل سليم يُسبّب لهم القلق والإحراج أمام أقرانهم من الشباب، وهذا يدفعهم إلى السعي لإيجاد الحلول لهذه المشكلة، سواء باللجوء إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك، أو باستعمال مواد طبيعية فعالة لتحفيز نمو الشعر.

وفي هذا المقال نقدم لك عزيزي الرجل 3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية:

1- الثوم: يحتوي الثوم على العديد من الخصائص التي تُحفّز نمو الشعر؛ لذا يتم استخدامه لهذا الغرض من خلال فرك سنّ من الثوم على مكان اللحية، وتركه لمدة خمسة عشر دقيقة، ومن ثم غسله بالماء البارد، وقد يُصبح هناك احمراراً مكان فرك الثوم، وذلك أمر طبيعي، ودليل على قتل الجراثيم التي تمنع اللحية من النمو.

2- الليمون والقرفة: تُمزَج ملعقة من القرفة مع ملعقتين من عصير الليمون، ثم يُوضع الخليط على الذقن، ويُترك لمدة عشرين دقيقة، ومن ثم يُغسل بالماء البارد، وتُكرَّر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

3- زيت الكافور: يُمزج زيت الكافور مع زيت السمسم أو زيت الزيتون على أن تكون المقادير متساوية، ثم يُوضع المزيج على الذقن، ويُترَك لمدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك يُغسل بالماء البارد.

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