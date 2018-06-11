خلطات من زيت النعناع لبشرة صحيّة ونضرة وسحرية

تعدّ طرق إعداد خلطات زيت النعناع من الطرق الطبيعية التي يمكن إعدادها

يمكن عمل خلطات للوجه بزيت النعناع، وتعدّ طرق إعداد الخلطات من الطرق الطبيعية والسهلة التي يمكن إعدادها واستعمالها دون مجهود، وإليك بعض الخلطات الطبيعيّة للحصول على بشرة صحيّة ونضرة وسحرية، والّتي تعمل على علاج البشرة من جميع مشاكلها.

- خلطة عصير النعناع المثلّج: يوضع عصير النعناع في المكعّبات الخاصة بالثلج وتجمد، وتدلك بها البشرة.

- خلطة أوراق النعناع والعسل: تفرم أوراق النعناع جيّداً، وتضاف إليها ملعقة كبيرة من العسل وتخلط جيّداً وتدهن على الوجه، وتترك لمدّة عشر دقائق، ثمّ يغسل الوجه بالماء البارد.

- خلطة أوراق النعناع وعصير الليمون الحامض: يتمّ نقع أوراق النعناع المفروم في عصير الليمون الحامض لمدّة ربع ساعة على الأقل، ويتم دهنها على البشرة بحذر، ويجب تجنّب اقترابها ودخولها في العينين، وتترك ربع ساعة، ويجب أن يُغسل الوجه بالماء البارد.

- تتواجد في أوراق النعناع الطازجة كميّة من الزيوت الطبيعية التي من خلالها يتمّ عمل خلطات للوجه بواسطة الأوراق، وتبقى محافظةً على الزيوت الموجودة فيها والاستفادة منها، والحصول على النتائج المرجوّة من خلالها.

- يمكن دهن زيت النعناع مباشرةً على الوجه وأماكن وجود وانتشار الحبوب والبثور للتخلّص منها نهائياً.

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