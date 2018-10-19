ماسْك الأرز السحري للحصول على بشرة غاية في الحيوية

الكثير من النساء تحلم ببشرة نضرة وبيضاء ممتلئة بالحيويَّة

ما هي الطريقة الأفضل للحصول على بشرة غاية في الحيوية؟ وكيف نحافظ على بشرة خالية من حَبّ الشباب والرؤوس السوداء؟ تلك أسئلةٌ نسألها جميعنا لخبراء التجميل والعناية بالبشرة باستمرار، ونطالبهم على الدّوام بجوابٍ يرضينا.

هناك من النساء من تحلم ببشرة نضرة وبيضاء ممتلئة بالحيويَّة، فتسعى لشراء الكريمات المخصصة لتفتيح البشرة، برغم أنَّها تحتوي على موادّ كيميائيَّة شديدة الضرر. فهل تريدين تفتيح لون بشرتك من دون خوف وبأبسط الطرق؟ إليك ماسك الأرز السحري للحصول على بشرة غاية في الحيوية:

- اطحني بعضاً من حبوب الأرز، ثمّ اخلطيها بالماء حتى تعطي قواماً مناسباً يسمح لك بتطبيق قناع منه على وجهك. اتركي القناع حتى يجفّ، ثمّ افركيه، واغسلي وجهك بماء دافئ، ولا تنسي أن تُلاحظي الفرق.

- وإليك طريقة أخرى أكثر عمليَّة، وهي التالية: عندما تقومين بغسل الأرز وتحضيره للطهو، قومي بغسل وجهك بماء الأرز واتركيه حتى يجفّ، من دون أن تجففيه بعد غسله أو أن تغسليه بالماء.

- وبعد أن يجفّ تماماً، قومي برشّ قليل من ماء الورد على وجهك، واتركيه إلى أن يجفّ من تلقاء نفسه.

للمزيد:

أفضل 6 خلطات طبيعية منزلية للتخلص من القشرة

كيف أحصل على أظافر بيضاء ونظيفة؟

8 طرق طبيعية لتبييض البشرة السمراء في أسبوع

كيف تتخلصين من البقع البنية على اليدين؟