خلطة طبيعية من الخميرة لتسمين الوجه النحيف

يرتبط الجمال بجماليّة الوجه وتناسقه مع الجسم، وهو من أهمّ علامات جمال المرأة.

دائماً تحتاج البشرة إلى العناية والإهتمام حتّى نتجنّب المشاكل التي قد تظهر عليها لاحقاً، وذلك باعتماد الرّوتين اليوميّ في العناية بها، والذي يتضمّن غسلها، وترطيبها، وحمايتها من أشعة الشّمس، كما تحتاج البشرة إلى التّقشير بصورة مُنتظمة للتخلّص من خلايا الجلد الميّتة.

هل ترغبين عزيزتي في نفخ الوجه وتوريد الخدود بسرعة وبدون تكلفة؟ موقع البوابة يقدم لكِ وصفة بسيطة وفعالة لتسمين الوجه وتوريد الخدود، جربيها وسوف تلاحظين النتيجة.

أنواع الخميرة:

الخميرة الجافة "Dry Yeast" ,الخميرة الفورية " Instant Yeast" ,الخميرة الطازجة " Fresh yeast" وأكثر مايستخدم في العجائن هي "Instant Yeast" ,الخميرة الفورية .

طريقة مثلى لإعداد قناع الخميرة

المكونات:

ملعقة من الخميرة، ملعقة من العسل، ليمونة، ملعقة من الزبادي(االروب).

الطريقة:

- اخلطي جميع المكونات السابقة معاً حتى تُصبح متماسكة بعض الشيء.

- ثمّ قومي بوضعها على وجهك لمدَّة نصف ساعة، ثمّ افركيها، قبل أن تغسلي وجهك بماء فاتر. أنهي التطبيق بوضع كريم مرطب.

- كرري هذا القناع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة من تسمين الوجه وإعطائه نضارة وإشعاعاً.

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