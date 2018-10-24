يظهر التقصف عادة في أطراف الشعر مما يمنحه منظراً سيئاً ويعيق نموه

يُعد التقصف من أكثر مشاكل الشعر انتشاراً، ويعاني منها العديد من النساء والرجال، ويظهر التقصف عادةً في أطراف الشعر مما يمنحه منظراً سيئاً ويعيق نموه بشكل كبير، وإهمال علاج الشعر المتقصف يجعل التلف يتسلل إلى بقية الشعر.

لذا يجب اتبّاع بعض الطرق والإرشادات لتجنب تقصف الشعر وذلك بشرب كمية من الماء تعادل اللترين يومياً والإكثار من تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن كالخضراوات والفواكه، إضافة إلى الالتزام ببعض النصائح للمحافظة على الشعر من التقصف.

إليكم خلطات طبيعية لحماية الشعر من التقصف:

1- المايونيز:

المايونيز من أفضل ماسكات الشعر الطبيعية التي تساعد على ترطيبه بصورة فعّالة، حيث يمكنكِ أن تدهني شعركِ بكمية مناسبة من المايونيز ثم غطيه باستخدام النايلون واتركيه لمدة ساعة كاملة بعد ذلك اشطفيه باستعمال الماء والشامبو العِطري.

2- زيت الزيتون:

زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي تعالج الشعر وتحافظ عليه من التلف، قومي بدهن شعركِ بكمية مناسبة من زيت الزيتون، واتركيه طوال فترة الليل إلى صباح اليوم التالي، ثم اغسليه باستعمال الماء ومقدار قليل من الشامبو وأخيراً رطبيه بواسطة كريم ترطيب الشعر.

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