الليمون والثوم من أكثر الأطعمة التي تمتلك خصائص تحسّن من صحّة الجسم، فلا يقتصر استخدامهما كتوابل، أو في تحضير الصلصات كتلك التي تقدّم مع السمك؛ لذلك يمكن الاعتماد عليهما في الكثير من الأمور الطبيّة، باستخدام خلطات تحضر منهما، أو بإضافتهما إلى النظام الغذائيّ.

ومن فوائد الليمون مع الثوم تطهير الجسم، وحماية وتجديد خلاياه، والحفاظ على صحّته، وزيادة مرونة الأوعية الدمويّة، وتخفيض ارتفاع الدهون الثلاثيّة في الجسم، وكذلك الكولسترول الضارّ، والحدّ من الإصابة بالنوبات القلبيّة، والسكتات الدماغيّة، والذبحات الصدريّة، وتحسين القدرة على الرؤية، والوقاية من الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وفي هذا المقال نقدم لكم خلطة الثوم والليمون لتنحيف الأرداف والأفخاذ:

أولاً اخلطي ملعقة طعام كبيرة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة طعام كبيرة من الكمون وملعقة طعام كبيرة من القرفة مع عصير ليمونة طازجة ومبشورة داخل الخليط.



اخلطي المكونات الآنفة وضعي فوقها الماء المغلي، وانتظري المنقوع لساعتين ومن ثم اشربيه، وتحديداً قبل الوجبات.

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