خلطة المايونيز لترطيب الشعر ومنحه النعومة

المايونيز يمنح الشّعر العديد من الفوائد بسب احتواءه على البيض

ترغب معظم السيدات باستخدام موادٍ طبيعيّةٍ لعلاج مشاكل الشعر، ومنحه الفوائد التي تحافظ على صحته وجمال مظهره؛ ومن هذه المواد الطبيعيّة التي تفيد الشّعر المايونيز حيث إنّه يمنح الشّعر العديد من الفوائد بسب احتواءه على البيض الذي يقوّي الشعر لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من البروتينات، وكذلك يحتوي المايونيز على الزيوت اللازمة لترطيب الشعر.

يُمكنك عزيزتي استخدام المايونيز للحفاظ على ترطيب الشعر ونعومته من خلال الطريقة الآتية:

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

- صفار بيضة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

- قومي بتوزيع الخلطة على الشعر جيدًا وتُترك لمدة ساعة.

- ثم اغسلي الشعر جيدأ بالشامبو، وسيُلاحظ بأنّ الشعر أصبح أنعم.

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