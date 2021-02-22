7 طرق طبيعية تساعدك على التخلص من القمل

التخلص من القمل ليس بأمر سهل، فهو مزعج جداً خصوصاً للفتيات، يُعد القمل حشرة صغيرة الحجم كحبة السمسم ذات لون بني أو أسود، وتتواجد في فروة الرأس وفي آخر الشعر عند الرقبة وخلف الأذنين، وتحدث الإصابة بالقمل بسبب العدوى من شخص مصاب خلال اللعب أو في المدرسة أو نتيجةً لاستخدام أدوات الشعر الخاصة بالشخص المصاب بالقمل، أو النوم في سريره أو ارتداء ملابسه، وتعتبر الحكة الشديدة من أبرز أعراض الإصابة بالقمل.

طرق التخلص من القمل في الشعر

الثوم

يتميز برائحته النفاذة التي تؤدي إلى خنق القمل وقتله، ويستخدم من خلال هرس عشرة فصوص من الثوم بشكل ناعم، ثم مزجه مع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون بشكل متجانس، ووضع المزيج على فروة الرأس وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً قبل شطف الشعر بالماء الساخن.

زيت الأطفال

وضع كمية من زيت الأطفال على الشعر ثمّ تسريحه ببطء باستخدام مشط بأسنان رفيعة، وبعد ذلك غسل الشعر بالماء الساخن والشامبو. زيت الزيتون وضع كمية من زيت الزيتون على الشعر قبل النوم ولفه بقبعة الاستحمام وتركه لليلة كاملة، وتسريحه صباحاً باستخدام مشط بأسنان رفيعة وبعد ذلك غسل الشعر باستخدام شامبو عشبي يحتوي على زيت شجرة الشاي.

الملح

انتشار عدوى القمل يمكن بخلط ربع كوب من الملح مع كمية متساوية من الخل بشكل متجانس، ورش الشعر بالمزيج حتى يصبح رطباً ثمّ لفه بقبعة الاستحمام وتركه لمدة ساعتين قبل غسله بالماء.

الفازلين

الفازلين يساعد القضاء على القمل وضع طبقة من الفازلين على فروة الرأس قبل النوم ولفه بقبعة الاستحمام وتركه لليلة كاملة، ثمّ فرد الشعر صباحاً بزيت الأطفال للتخلص من الفازلين وتسريح الشعر بمشط بأسنان رفيعة وغسل الشعر بالماء والصابون.

زيت شجرة الشاي

الاصابة بعدوى القمل أمر مزعج للغاية، ومن أجل التخلص من القمل يمكنك مزج ملعقة من زيت شجرة الشاي مع ثلاث ملاعق من جوز الهند بشكل متجانس، ووضع المزيج على الشعر ولفه بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة تقريباً قبل غسله بالماء الساخن، ثمّ تسريحه بالمشط للتخلص من القمل الميت.

الخل الأبيض

المصاب بالقمل يمكنه مزج كميات متساوية من الخل الأبيض والماء بشكل متجانس، ووضع المزيج على الشعر، ولف الشعر بمنشفة لمدة ساعة أو ساعتين وبعد ذلك تقسيم الشعر إلى عدة أقسام وتسريح كل قسم على حدة، ثم غسل الشعر بالخل الأبيض مرةً أخرى، ثمّ بالماء والشامبو.

المايونيز

وضع المايونيز على الشعر وفروة الرأس بشكل كامل، ثمّ لف الشعر بقبعة الاستحمام طوال الليل وتسريحه صباحاً للتخلص من القمل الميت يعمل على قتل القمل.

أعراض الإصابة بالقمل

حكة شديدة في فروة الرأس أو الجسم أو في منطقة الأعضاء التناسلية.

شعورًا بالنخز ناتج عن حركة الشعر.

وجود القمل في فروة الرأس، أو الجسم، أو الملابس، أو العانة، أو شعر الجسم في مناطق أخرى.

بيض القمل (الصئبان) على خصل الشعر.

وجود قروح مؤلمة على فروة الرأس والرقبة والكتفين.

نصائح للتخلص من القمل

ضعى ملعقة كبيرة من الخل الأبيض فى كوب من الماء، ثم ضعى المزيج على الشعر، ودلّكيه لفى الشعر بمنشفة واتركيه ملفوفًا بالخل لمدة 10 دقائق. مشطى الشعر بمشط ناعم للتخلص من القمل، والطفيليات الأخرى، إغسلى الشعر للتخلص من بقايا ورائحة الخل.

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