في 4 خطوات .. عالجي بشرتك من الجفاف مع خلطة النعناع
للتخلص من جفاف البشرة جربي هذه الوصفة (shutterstock.com)
كثيرا ما تشعر بعض النساء بأعراض الجفاف، بسبب مختلف العوامل الخارجية والمناخية التي تتعرض لها البشرة، ولذلك نقدم لهؤلاء النساء وصفة من عنصرين هما بياض البيض والنعناع، للتخلص من جفاف البشرة، والتمتع ببشرة نضرة ومشرقة بسهولة.
المكونات:
- ملعقة من النعناع اليابس.
- بياض بيضة واحدة.
- بعض من أوراق النعناع.
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الطريقة:
– في البداية قومي بخلط بياض البيضة مع النعناع اليابس.
– باستخدام البيوني بلاندر طبقي المزيج على بشرتك بطريقة التربيت الهادئ.
– بعد تغطية الوجه بالكامل قومي بوضع أوراق النعناع على مختلف أنحاء الوجه واتركي القناع على وجهك لمدة نصف ساعة.
– اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وبعد ذلك ستلاحظين الفرق من الاستعمال الأول.
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