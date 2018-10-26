في 4 خطوات .. عالجي بشرتك من الجفاف مع خلطة النعناع

للتخلص من جفاف البشرة جربي هذه الوصفة (shutterstock.com)

كثيرا ما تشعر بعض النساء بأعراض الجفاف، بسبب مختلف العوامل الخارجية والمناخية التي تتعرض لها البشرة، ولذلك نقدم لهؤلاء النساء وصفة من عنصرين هما بياض البيض والنعناع، للتخلص من جفاف البشرة، والتمتع ببشرة نضرة ومشرقة بسهولة.