خلطة رضوى الشربيني السحرية لنفخ الشفايف

نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أنها تعتمد على خلطة ذات مفعول رائع لنفخ الشفايف بديل الحقن بالفيلر وعلقت أسفل الفيديو قائلة: خلطة الطريقه السحريه لنفخ الشفايف بطريقه سريعه فوريه على الهوا…وصفتى المفضله 😄

وقالت رضوى الشربيني" "أنا بعمل إيه قبل ما أطلع على الهواء وخلال اليوم أو خارجة مع أصدقائي ليصبح شكل الشفايف ملوناً وممتلئا بعمل خلطة قرفة على شطة على فازلين طبي على زيت لوز حلو وبعض الناس يضيفون زنجبيل".

ونصحت رضوى بضرورة التأكد من عدم الإصابة بالحساسية لأي من مكونات تلك الخلطة قبل وضعها قائلة: "الخلطة بتلون الشفايف لتحصلي على شفايف أنجلينا جولي هتلاقي شفايفك تأثرت بالشطة وعليكي تجربتها قبل اعتمادها للتأكد أنك غير مصابة بحساسية من أي مكون من مكونات الخلطة".

وتابعت الإعلامية المصرية قائلة: "يمكن تركها بداية من دقيقة وأنا أتركها من ٥ إلى ١٠ دقائق تأتي النتائج من بعدها وتدوم من ٣ إلى ٤ ساعات وبعد أيام تمنحك لون شفاه ثابت، ويفضل تكرارها مرتين في اليوم لتأتي بالنتائج".

ونفت رضوى عبر قناة CBC Sofra عن خضوعها لأي عملية تجميل وذلك بسبب خوفها من الخضوع للحقن في وجهها قائلة: "أنا عندي فوبيا من الحقن لكن عندي بدائل طبيعية لكل جزء في الوش".

هل معجون الاسنان يكبر الشفاه؟

نعم، معجون الأسنان من أسرع الطرق السهلة والبسيطة على الإطلاق لنفخ الشفاه، ما عليكِ عزيزتي سوى أن تُغطي شفتيك بطبقة سميكة من معجون الأسنان وتتركيه لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، ثم امسحيه ولاحظي الفرق.

هل الليمون يعمل على تكبير الشفايف؟

نعم، إن مشروب الماء والليمون؛ يساعد الليمون على تكبير الشفتين طبيعيًا ومنحها مظهرًا أكثر امتلاءً.

هل الثلج يكبر الشفاه؟

نعم، الثلج يساعد على زيادة توهج وامتلاء الشفاه، لأنه يضغط الأوعية الدموية ليمنحها اللون الأحمر، وللحصول على نتيجة فورية ينصح بتدليك الشفاه بالثلج لمدة دقيقتين.

توري بورش تطرح خمسة عطور جديدة

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل