خلطة عجيبة تغنيك عن القسطرة وتنقي الدم من الكولسترول
خلطة عجيبة تغنيك عن القسطرة وتنقي الدم من الكولسترول
الخلطة العجيبة تغنيك عن القسطرة وتنقي الدم من الكولسترول والدهون الثلاثية وتصفي الأمعاء والكبد والكلى:
المكونات
- نأتي ب 15 فص ثوم
- 5 حبات ليمون بقشره
- كوب زيت الزيتون عصرة أولى
- نصف لتر ماء
- قرن زنجبيل طازج واحد
الطريقة:
- تخلط جميعها بالخلاط جيدا ويتم تصفيتها.
- يأخذ فنجان قهوة صباحاً " و مساء من 4 إلى 7 أيام.
- فهي تنقي الدم وتخلص الجسم من الكولسترول ولزوجة الدم في الجسم وتغني عن إجراء عملية قسطرة.
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