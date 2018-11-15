خلطة عجيبة تغنيك عن القسطرة وتنقي الدم من الكولسترول

الخلطة العجيبة تغنيك عن القسطرة وتنقي الدم من الكولسترول والدهون الثلاثية وتصفي الأمعاء والكبد والكلى:

المكونات

- نأتي ب 15 فص ثوم

- 5 حبات ليمون بقشره

- كوب زيت الزيتون عصرة أولى

- نصف لتر ماء

- قرن زنجبيل طازج واحد

الطريقة:

- تخلط جميعها بالخلاط جيدا ويتم تصفيتها.

- يأخذ فنجان قهوة صباحاً " و مساء من 4 إلى 7 أيام.

- فهي تنقي الدم وتخلص الجسم من الكولسترول ولزوجة الدم في الجسم وتغني عن إجراء عملية قسطرة.

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