خلطة مجرّبة لتكثيف شعركِ بشكل مذهل... جربيها قبل عيد الأم!

الشعر من الأمور الضرورية لكل إمرأة والتي تزيد من جمالها وجاذبيتها، إلاّ هناك العديد من النساء يعانين من مشكلة تساقط الشعر، وهناك عدة أسباب تؤدي لتساقط الشعر؛ ومن أهمها سوء التغذية، والحمل، ووجود مشاكل بالغدة الدرقية، أو الإصابة بفقر الدم، أو التعرض لصدمات نفسية، لذلك لا بد من معرفة الأسباب لعلاج المشكلة، بالإضافة للاعتناء بفروة الرأس التي تعتبر الأساس لنمو الشعيرات وتناول الأغذية الغنية بالبروتينات والحديد.

في هذا المقال نقدم لكِ سيدتي خطوات هذه الخلطة السحرية لتكثيف شعركِ وترطيبه وتلميعه، ويمكنك تجربتها قبل عيد الأم:



- أولاً اطحني بذور الحلبة جيداً في مطحنة البهارات الموجودة في مطبخكِ.



- ثم أخرجي لب الأفوكادو من قشرته، ومن ثم اهرسيه جيداً.



- ثم امزجي بذور الحلبة المطحونة مع الأفوكادو المهروس.





- ثم ضعي المزيج على شعركِ. قد يسبّب لكِ بعض الاتساخ، لكن لا تتردّدي. ضعيه في الحمام أو كوني متأهبة من خلال وضع منشفة على ظهركِ وكتفيكِ ووزعي الخليط بسخاء.



- ضعي طاقية الاستحمام البلاستيكية على شعركِ، وانتظري ما لا يقل عن ساعتين، وضعي في اعتباركِ أنكِ كلما أطلتِ المدة، فستكون النتائج أفضل.



- انزعي الطاقية البلاستيكية، ومن ثم اشطفي شعركِ بالماء الدافئ (وليس الساخن أو البارد)، ومن ثم استخدمي الشامبو الملائم لشعركِ كما المعتاد، وإن كنتِ تستخدمين البلسم، فضعيه أيضاً.



- اجعلي ماء الشطف الأخير للشعر بارداً وضعي فيه مقدار ملعقتين صغيرتين من خل التفاح.



- جففّي شعركِ وصفّفيه كما المعتاد، وستلحظين الفرق في ملمسه.



- وأخيراً، كرّري هذه الخلطة مرة واحدة، على الأقل، أسبوعياً.

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