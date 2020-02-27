في يوم المرأة العالمي: كيف تعتني المرأة بجمال شعرها؟

هل تحبين شعرك؟ هل تعتني بجمال ونظافة شعرك؟ هل تضعين ماسكات لشعرك بانتظام؟ هل تقصي شعرك كل ثلاث أشهر؟

كل امرأة تُحب أن ترى نفسها جميلة وجذابة لأنه الشعر هي مرآة صحتك وهذا يعني أن جمال الشعر وطبيعته هي انعكاس لصحة الإنسان.

"بوابة الشرق الأوسط" يقدم لكم بعض الخطوات المهمة لكِ والتي تعزز من جمالك شعرك وبالطبع فلن يكون هناك أي تغيير شامل يعمل على إظهار شكلٍ جديد، ووجه جديد لديكِ، وإنّما هي بعض الطرق المفيدة، والتي تعمل على تحسين جمالك الطبيعي الذي تمتلكينه، وتساعدك في الحفاظ عليه:

1-اغسلي شعرك من مرتين إلى ثلاث مرات خلال الأسبوع.

2- استخدمي البلسم في كل مرةٍ تستحمين فيها.

3- اغسلي شعرك بالماء البارد في نهاية استحمامك.

4- تجنّبي تغطية شعرك بالمنشفة وهو رطب.

5- مشّطي شعرك قبل أن تذهبي إلى النوم.

6- تجنبي استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة.

7- قصّي شعرك كل ثلاث أشهر مرة.

أما النصائح التي يجب تطبيقها بهدف المحافظة على إشراقة شعرك، ومنها:

1- إحمي شعرك من أشعة الشمس المؤذيّة من خلال استخدام كريمات أو رذّاذات تردّ الأشعة عن شعرك وتحافظ على رطوبته وتحمي أليافه.

2- إذا قررت صبغ شعرك، لا تنتظري الصيف، بل اصبغي شعرك في الشتاء، أما في الصيف فاكتفي باستخدام الشامبو الملوّن للشعر.

3- استخدمي أقنعة وزيوت تحافظ على اللون، فالصبغة المتعارف عليها مهما كانت طبيعيّة، سوف تتفاعل مع الهواء الجاف والكلور وأشعة الشمس وتسبّب لك مشاكل أنت في غنى عنها.

4- الشعر المبلّل يكون أضعف 3 مرات من الشعر الجافّ، لذلك لا تمشّطيه بعنف لكي لا تتسببي في أذيته وتساقطه.

5- استخدمي الرذاذ الذي يزوّد شعرك باللمعان المثالي، واختاري رذاذات بخلاصة الكافيار، زيت الأرغان، الفيتامينات أو الذهب، لتغذي شعرك وتمنحه لمعة كريستاليّة، إضافة إلى استخدام السيروم الذي يغذي ألياف الشعر ويضفي عليه بريقاً من الجذور حتى الأطراف.

6- ابتعدي عن استعمال المجفّف الكهربائي إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك، واكتفي بتجفيف شعرك بالمنشفة، ثم سرّحيه بعد ذلك.

7- استخدمي الزيوت والخلطات الطبيعية لتقوية جلدة رأسك وشعرك وحمايته من التساقط والجفاف والتلف.

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