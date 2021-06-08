خلع الضرس هي عملية إزالة الضرس من مكانه ويقوم طبيب الأسنان أو جراح الفم بعملية خلع الضرس، حيث تبدأ عملية خلع الضرس بتخدير منطقة الضرس عن طريق إعطاء البنج الموضعي.

ثم يقوم الطبيب بتحريك السن عن طريق استخدام الرافعة، ثم يتم سحب الضرس من مكانه باستخدام ملقط الجراحة، ويتم إجراء الخلع في العيادة، وفي الحالات المستعصية يتم خلع الضرس في المستشفى، وتحتاج الأضراس المطمورة إلى فتح اللثة وإزالة القليل من العظم المحيط بها.

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تفسير رؤية خلع الضرس في الحلم

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام لابن سيرين يشير إلى النجاه من الهموم والشدائد لأنه في حال كانت الأسنان سوداء أو فيها مرض أو عيب، خصوصاً إذا تم استبدال السن المريض أو المَعيب بضرس أفضل منه.

أما إذا كان خلع الضرس في المنام بسبب مرض أو علّة في السن فهذا يدل على أن الرائي يقاطع أحد أقاربه لأنه فاسد.

أيضاً قد يدل تفسير رؤية خلع الضرس في الحلم أن الرائي يحل أزمةً مع عائلته وكما أن تنظيف الأسنان في المنام أو علاجها من التسوّس والمرض بشكلٍ عام تُعد إشارةً إلى الصلح والصلاح.

تفسير رؤية خلع الضرس في الحلم لابن شاهين يدل على قطع صلة الرحم، ومن الممكن أن يكون ذلك دلالةً على أن الرائي يُنفق ماله وهو كاره.

أما إذا رأى الشخص في المنام أن أسنانه انخلعت ثم عادت إلى فمه فإن ذلك قد يدل حسب مفسر الأحلام جابر المغربي على تفرّق أقاربه من حوله ثم عودتهم إليه.

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام لابن سيرين

تفسير رؤية خلع الضرس السفلي وسقوطه في المنام لابن سيرين تدل على إصابة الرائي بالهم والحزن.

رؤية خلع الضرس العلوي في المنام عند ابن سيرين وسقط في حجره في المنام لابن سيرين يدل على أنه سيرزق بمولود.

أما رؤية خلع الضرس العلوي في المنام عند ابن سيرين قد يُشير أيضاً إلى موت الرائي.

يمكن أن تدل رؤية سقوط الضرس في يد الرائي بعد خلعه على أنه سيُرزق بولد إن كانت زوجته حاملاً أو قيام صلح بين الرائي وخصمه من أقاربه إن كان هناك خلاف بينهما.

أيضاً تفسير رؤية سقوط ضرس واحد من أسنان الرائي تُشير إلى سداده لدينه إن كان عليه دين أو حل لمشاكله التي تواجهه في حياته.

في حين أن تفسير رؤية جمع الضروس في يد الرائي بعد سقوطها قد تدل على وفاة أحد أبناء الرائي.

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للعزباء

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للعزباء دون الشعور بأي آلام تدل على الخير وتغيّر حياتها للأفضل إن شاء الله.

أما تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للعزباء وأنها تشعر بالألم أثناء خلع ضرسها يدل إلى مفارقة إحدى صديقاتها المقربات.

أيضاً تُشير رؤية خلع الضرس للعزباء إلى حالتها النفسية التي تعكس الفترة التي تمر بها في الواقع وتكون مليئةً بالمشاكل.

أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تخلع ضرسها المتسوس عند الطبيب ذلك يشير إلى أنها ستتخلص من الهموم والمشاكل التي تتعرض لها في حياتها.

أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تخلع ضرسها في المنام فقد يُشير ذلك إلى أنها ستنفصل عن حبيبها أو خطيبها إن كانت مخطوبة.

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للحامل

تفسير رؤية خلع الضرس عند الطبيب في المنام للحامل يشير على اقتراب موعد ولادتها وتخلصها من الآلام والولادة المُيسرة.

أيضاً تفسير رؤية سقوط الضرس في المنام للحامل يدل على فقدانها لجنينها.

إذا شاهدت خروج الدم بكثرة من أسنانها، وربما تدل رؤية سقوط ضرسها لمرة واحدة على حالتها النفسية في الواقع والتي تُفسر خوفها الشديد من لحظات الولادة، والله تعالى أعلم.

تفسير سقوط الضرس في المنام

تفسير سقوط الضرس في المنام دون أن يشعر الرائي بالألم على خروج قريب من السجن أو تفريج هم الرائي، وفقاً لابن عنام، علماً أن ابن غنام فسّر الأضراس في المنام بأنهم الأجداد أو الأبناء الذين لم يبلغوا الحلم بعد.

تدل رؤية خلع الضرس في المنام بدون ألم لابن عنام أن الأضراس اليمنى بأنها تُمثّل الذكور من عائلة الرائي بينما الأضراس اليسرى تُمثل الإناث من أهله، والله أعلم.

تشير رؤية خلع الضرس المسوس في المنام

تشير رؤية خلع الضرس المسوس في المنام تدل على المشاكل والخلافات والأزمات الذي يعاني منها الرائي.

أما رؤية الرائي في منامه أنه يقوم بخلع ضرسه المسوس بدون أن يشعر بألم، يشير ذلك إلى أنه سوف يحل مشاكله وما تواجهه من أزمات، وسيتخلص من الأمور الذي يعاني منها في حياته.

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للمتزوجة

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للمتزوجة يدل على أن هذا الشخص يبذل قصارى جهده في تحقيق ما يريد.

كما يدل أيضاً تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للمتزوجة على تبدل الحال وتغير كل ما هو رخيص إلي ما هو نفيس وغالي.

تفسير رؤية خلع الضرس في المنام للمتزوجة للنابلسي يدل على أن هذا الشخص ذو نسب عفيف ومشرف وراقي.

رؤية خلع ضرس العقل في المنام