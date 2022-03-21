ست الحبايب يا حبيبة... كل عام وأنتِ بخير، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة.

الأم هي من أروع وأعظم الكلمات التي يمكن أن يقولها الشخص وفي عيد الأم يستغل الشخص هذه المناسبة من أجل التعبير عن حبه وامتنانه لأمه عن طريق تقديم الهدايا أو الورود أو الرسائل والمسجات بمناسبة عيد الأم.

خواطر عن ست الحبايب

اللهم لا تحركني حنانها وخوفها علي كل عام وأنتِ بخير يا أمي.

الأم وجودها حياة، دعواتها نجاة، أقدامها جنة.

خواطر عن ست الحبايب، ست الحبايب، يا رب يخليلي إياكي يا أمي والله ما توصف غلاك المعاني يا أمي مكانك في محاجر عيوني.

أمي يا روح المساء، يا نور الفجر، يا قبلة الصباح يا عطر المطر، يا زهرة الحياة، يا جنة الأرض، ويا سعادتي، دمتي لقلب أنت وريده.

أمي هي تلك الملاك الجميل التي تزهر تحت قدميها حدائق الجنة.

كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي.

أمي هي جميع النساء الطيبات هي كل الأشياء البيضاء التي تكتب بكل ترتل في دعاء.

لأمي وإنك أنك أحب العالمين إلى قلبي.

أمي أنت دائماً دائماً الأجمل فلا يقاس أحد بجمال قلبك "عيدك سعيد".

يارب ارزق أمي أجمل مما تتمنى و أكثر مما تتوقع و أفضل مما تدعي و أسعد قلبها ياخالقي ليسعد قلبي بفرحتها.

أمي الغالية.. لا يوجد لغة في العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي فأنت مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً "كل عام وأنتِ الحياة يا أمي".

اجمل ما قيل في عيد الأم

كل عام وأنتِ بألف خير يا حنونة.

قدميها جنة، يديها رحمة، صدرها وطن، صوتها تلاوة، وجهها نور، عطاؤها بحر.

أمي كأنها كعبة حمامات السلام تنبعث منها السكينة والأمان ويطوفون بها مثل طواف البشر حول الكعبة.

كل عام وأنت نور المنزل وضحكتي و حضني الدافئ وابتسامتي وجنتي القريبة.

أعجز عن وصفك أنت جنة مالاعين رأت ولا استطاعت أنامل أن تصف.

لا أنيس لي في هذه الدنيا إلا أمي أشكو لها أتجرد من القوة المزيفة وتقويني وأستعيد نفسي من جديد.

يكفي قول الله تعالى ( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً)

شموع العالم لا تكفي احتفالاً بأمي.

عذرا عجائب الدنيا السبع أمي أجمل وأكثر انبهاراً.

الأم بالفعل هي صديقك الأول والمفضل إلى الأبد.

عندما أنظر لكِ يا أمي، فإني أنظر إلى أجمل ما خلق الله في الكون.

أنتِ مصباح يضيء الليالي المظلمة وشعاع الأمل حين أنكسر.

رب هب لأمي وكل أم الخير الذي يرضيها وبارك في صحتها.

الحدث الوحيد المتكرر في حياتي الذي لا أتمنى أن يغيره الله مهما طال بي العمر هو النظر في وجهك أمي كل صباح.

إن خيروني بين كنوز الدنيا والبقاء في حضن أمي سوف أختار أمي لأنها سعادة لا تفنى مطلقاً.

إن كان لي كيان فهو من فضل أمي.

لو كان للتضحية معاني متعددة تضحية أمي تفوق الواقع تفكر في بناء مستقبلي عندما أكون في رحمها إلى أن تراني بالغاً مسؤولاً عن أولادي والتي ترعاهم بحنانها.

فكرت في هدية تليق بمكانتك في قلبي, لم أجد أغلي من عمري ولن يكفي يا حبيبة روحي.

بعدد ما في الأرض والسماء بعدد كلمات الحب والسعادة بعدد كل شئ جميل تراه العين أحبك يا أمي فوق الحب حبا.

الأم جمال وإبداع وجوهرة ثمينة وكنز لا يقبل أن يقدر بثمن.

كل ما لدي وكل ما أريده هو لكي يا أمي.

أنت عزائي الوحيد عندما أحزن وملجأي حينما تضيق بي الحياة.

كل شيء في الحياة أستطيع أن أعوضه إلا حنانك.

انحني بكل فخر من أجل تقبيل قدميك رائحة الجنة تفوح منها.

عجزت الموسيقي عن عزف أجمل الألحان والأنغام فهي فقط في صوت أمي.

شكرا أبي لأنك اخترت أمي.

أمي معجزة كونية سأظل أحمد الله عليها في كل وقت وحين.

كل المراجع والمصادر مشكوك بها الا رجوعي لكي, أكبر حقيقة.

دعوة واحدة لله من أمي ترفعني إلى أعلى سماء النجاح والتفوق.

لكل شيء بداية ونهاية، إلا حبك إلى مالا نهاية.

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