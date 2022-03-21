8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام كل عام وكل الأمهات بألف خير، إليكم 10 طرق إبداعية للاحتفال بعيد الأم والتعبير لها عن الحب والتقدير. فالجنة تحت أقدام الأمهات أليس كذلك.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

1. ترتيب وتنظيف الحديقة

إذا كانت والدتك مهتمة بالزراعة، فامنحها هدية مدفوعة من شركة لخدمات الفناء والحديقة. ساعدها من خلال شراء اواني جديدة للزهور مع بصيلات الربيع التي تزهر في الصيف.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

2. زين مدخل الباب بالزهور

إذا كنت تسكن بعيداً عن والدتك، فيمكنك الاستمتاع بتزيين باب المدخل الأمامي بالأشرطة الملونة، وإكليل الزهور. إذا كان لديك أطفال ، اجعلهم يشاركون! ستحب الأم أو الجدة هذه المفاجأة.

بالطبع ، الزهور والنباتات تجلب دائما البهجة. إذا كنت في دولة بعيدة، فقم بطلب إيصال النباتات أو باقات الزهور إليها.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

3.اطبخ لوالدتك أو حدد موعدًا لدعوتها الى مطعم

الإفطار في السرير هو دائماً الهدية الكلاسيكية، حضر شيء بسيط مناسب ، مثل الخبز المحمص أو الكرواسون مع المربى أو الفاكهة وفنجان من القهوة أو الشاي أو، إذا لم تكن مولعة بتناول الطعام في السرير، فقم بتحضير وجبة غداء لذيذة.

إذا كنت مغترباً، يمكنك طلب صندوق من المكونات الطازجة وإيصالها إلى بابها مع الوصفة!

إذا كانت والدتك تحب الخروج لتناول الطعام، فيمكنك دعوتها الى العشاء في مطعم جديد أو مكانها المفضل.

يمكن للأطفال أن يشاركوا في خبز كعكة عيد الأم. إذا كنت تحب هذا التقليد ، ننصحك بوصفة كعكة الشوكولاتة من مطبخ البوابة.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

4. تحدث مع والدتك مكالمة هاتفية افتراضية

إذا كنت مغترباً تحدث معها (أو دردشة عن طريق الفيديو) واجعلها تضحك. ربما تأخرها في جولة في حديقة قريبة من منزلك أو تلقي بعض "النكات" الجيدة.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

5.ادعوها لمشاهدة فيلم أو عرض مسرحي

إذا كانت العائلة ستجتمع في المنزل في مكان واحد ، فيمكنكم اختيار فيلم تحبه الوالدة ومشاهدته معها في تلك الليلة.

إذا كانت تحب العروض المسرحية أو الفنية يمكنك حجز مقعدين لكما في مكان تحبه.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

6. كن مبدعًا: صمم مقطع فيديو أو قطعة فنية!

سجل مقطع فيديو لجميع الاحفاد أو الأطفال. يمكن لكل فرد أن يقول "عيد أم سعيد" ولماذا يقدرونها. يمكنك دائمًا استخدام iMovie لتجميع مقاطع الفيديو معًا على هاتفك.

أو قم بعمل شريط أو قائمة تشغيل موسيقى. يمكنك جمع الأغاني الهادئة لوقت النوم ، مثل أصوات البحار أو يمكنك جمع أغانيها المفضلة جدًا.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

7. اخرجا معاً! الذهاب في نزهة في الحديقة مع أمي

الهواء النقي يرفع الروح دائمًا. الربيع هو وقت رائع لزيارة الحديقة والبحث عن كل تلك الزهور الربيعية الجميلة.

ماذا عن نزهة بسيطة؟ إذا كانت والدتك تعيش في مكان قريب ، فقم بترك سلة نزهة على شرفة منزلها! إذا كنتما تعيشان معًا ، فخذي سلة النزهة المليئة بالساندويتشات اللذيذة مع براد الشاي واذهبا في نزهة.

8 طرق اقتصادية للاحتفال بعيد الأم هذا العام

8. صمم هدية منزلية

لست مضطرًا للذهاب إلى متجر وشراء هدية. الأمهات يحبون الهدايا من القلب.

فيما يلي بعض المشاريع الحرفية الممتعة - بما في ذلك الهدايا من المطبخ بالإضافة إلى منتجات التجميل التي تصنعها بنفسك لسلة عناية بالبشرة منزلية! لدينا الكثير من الأفكار في اصنعيه بنفسك.

اقرأ أيضاً:

قلادات عيد الأم من مجوهرات عبدالله سكجها

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022