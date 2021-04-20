تعتبر أطباق الدجاج من الأطباق الرئيسيّة التي تقدم على مائدة الطعام بشكل يومي، حيث إنّه يتميز باحتوائه على القليل من السعرات الحرارية بالمقارنة مع الأطباق الأخرى، بالإضافة إلى غناه بالعديد من العناصر الغذائية الأسياسية التي يحتاجها الجسم كالفيتامينات، أو البروتينات.

"موقع البوابة" يقدم لكم دجاج بصلصة الفطر مع البروكلي والسبانخ من الشيف ديما حجاوي:

مقادير دجاج بصلصة الفطر مع البروكلي والسبانخ:

١ بصلة مفرومة

٢ حبة ثوم

٢ كوب سبانخ مفروم

٢ كوب فطر مقطع

٨ صدورة دجاج مقطع مكعبات

١ مغلف من خلطة الثوم والكزبرة من كنور

٤ كوب بروكلي مقطع

٢ ملعقة كبيرة طحين

١ كوب ماء ساخن

١ كوب كريمة

ملح وفلفل ابيض

١ ملعقة صغيرة شطة مجروشة

١ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

٢/١ كوب جبنة قشقوان مبشورة

٢/١ كوب جبنة شيدر مبشورة

طريقة تحضير دجاج بصلصة الفطر مع البروكلي والسبانخ:

قلبي البصلة بالزيت اضيفي الدجاج وقلبيه جيدًا.

أضيفي خلطة الثوم والكزبرة من كنور والملح والفلفل والبابريكا المدخنة والشطة المجروشة.

ثم اضيفي البروكلي والفطر والسبانخ وقلبي جيدًا.

اضيفي الماء الساخن واتركي المزيج يتسبك.

ثم اضيفي الكريمة واتركي المزيج يغلي قليلاً.

ضعي الخليط في طبق الفرن ووزعي جبنة قشقوان وجبنة الشيدر واخبزيها بالفرن لمدة ٢٠ دقيقة.

ممكن تقديمها مع الأرز أو الباستا.

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