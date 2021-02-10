طبيب البوابة: هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين ج أكثر من البرتقال

لقد كان الحفاظ على مناعتنا في حالة جيدة من أهم الأولويات منذ ظهور جائحة الفيروس التاجي

في حين أن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة هي الطريقة الأفضل والأكثر استدامة للحفاظ على لياقتك وصحتك، فإن المكملات الغذائية مثل فيتامين سي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا حيويًا في تعزيز المناعة. في حين أن هناك الكثير من المكملات الغذائية المتوفرة في السوق ، فمن الأفضل دائمًا الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة اليومية.

بالحديث عن فيتامين سي، أول طعام يتبادر إلى أذهاننا هو البرتقال. لا شك في أن البرتقال غني بفيتامين سي، ولكن هناك العديد من الأطعمة اليومية الأخرى المليئة بفيتامين سي أكثر من البرتقال.

فيما يلي قائمة بسبعة أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال:

واحد متوسط ​​الحجم يوفر لك 69.7 مجم من فيتامين سي.

بابايا

تشير الدراسات إلى أن تناول البابايا يمكن أن يحسن عملية الهضم ، ويفتح بشرتك ، وينظف الجيوب الأنفية ويقوي عظامك ، كوب واحد من البابايا يحتوي على 88.3 مجم من فيتامين سي.

الفراولة

كوب واحد من الفراولة يحتوي على حوالي 87.4 مجم من فيتامين سي ، وليس هذا فقط ، فالفراولة توفر لك جرعات مناسبة من حمض الفوليك والمركبات الأخرى التي تعزز صحة القلب. يمكن للفراولة أيضًا أن تجعل لونك الأبيض اللامع.

القرنبيط

سواء كان محمصًا أو مطهوًا على البخار ، فإن تناول رأس صغير من القرنبيط يمنحك 127.7 مجم من فيتامين سي مع 5 جرامات من الألياف و 5 جرامات من البروتين.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير الطعام وتقليل الانتفاخ. يعمل البروميلين كعامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين الشاق. تحتوي حصة واحدة من الأناناس على 78.9 مجم من فيتامين سي.

البروكلي

البروكلي له خصائص تمنع السرطان. حصة واحدة من هذه الخضروات الصليبية تحتوي على 132 مجم من فيتامين سي والألياف.

مانجو

المانجو غنية بفيتامين أ بكثرة. تحتوي حبة مانجو متوسطة الحجم على حوالي 122.3 مجم من فيتامين سي.

فلفل أحمر

الفلفل الأحمر منخفض في السعرات الحرارية وغني بكثافة بالعناصر الغذائية المختلفة. هذا يساعد على تحسين حالتك المزاجية وبالتالي تقديم طعام سعيد في نهاية المطاف. 100 جرام من الفلفل الأحمر يحتوي على حوالي 127.7 مجم من فيتامين سي.

كرنب بروكسل

بروكسل ، الملفوف الصغير مليء بخصائص مضادة للسرطان. هذه غنية بالمغذيات النباتية والألياف. حصة واحدة من بروكسل تحتوي على حوالي 74.8 مجم من فيتامين سي. إذا كنت لا تحب الطعم المر ، يمكنك تحميصها قليلاً لإخراج الحلاوة فيها.

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