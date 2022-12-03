مقبلات كأس العالم دجاج تايلندي بالخس والكزبرة هذه الوصفة مأخوذة من المطبخ الآسيوي. وهي وجبة خفيفة صحية تصنف من أنواع السلطات الآسيوية الشهية وتُعتبر الطبق الوطني في لاوس. وتتميز باللحم المقلي مع صلصة حامضة وحارة وتقدم في أكواب الخس الباردة والمقرمشة. يساعد الخس في إنقاص الوزن ، نظرًا لكونه منخفضًا للغاية في السعرات الحرارية. كما أنه غني بالألياف والمياه ، والتي من المعروف أنها تبقيك شبعًا لفترة طويلة ويمنع الإفراط في تناول الطعام. كما أن محتواه المنخفض من الدهون يجعل الخس مثاليًا لأولئك الذين يتبعون نظامًا لفقدان الوزن.

يمكنك تحضير الدجاج بالصلصة ووضعه في الثلاجة ثم استخدامه لاحقا عند اللزوم مع الخس البارد أو الملفوف حسب المتوفر لديك. يمكنك إضافة المزيد من الصلصة الحارة.

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مقبلات كأس العالم دجاج تايلندي بالخس والكزبرة

المكونات:

4 صدر دجاج مفروم

1 ملعقة صغيرة صلصة صويا قليل الصوديوم

1 حص ثوم مفروم ناعماً

¼ بصلة حمراء مقطعة مكعبات

1 ½ ملعقة طعام زيت طبخ

2 كراث، مقطع إلى مكعبات

فلفل حار أو هالبينو مفروم

1 ملعقة طعام صلصة سمك

½ عصير ليمون

كمية من الكزبرة المفرومة

1 خس آيسبرغ

مقبلات كأس العالم دجاج تايلندي بالخس والكزبرة

الطريقة:

يقلى الدجاج في ملعقة زيت في قدر أو مقلاة على نار عالية حتى يصبح لونه ذهبية، حوالي 3 دقائق .

يوضع الدجاج الى الجانب ويضاف المزيد من الزيت ثم يضاف الكراث والبصل الأحمر والثوم والفلفل الحار إلى الزيت ويقلى لمدة 30 ثانية تقريبًا أو حتى تفوح رائحته العطرية. أضف صلصة السمك وعصير الليمون وصلصة الصويا .

تغسل أوراق الخس، توضع في ماء مع القليل من الثلج.

يقدم الدجاج المقلي على طبق مع أكواب الخس والأعشاب .

كم عدد السعرات الحرارية في كوب دجاج الخس؟

الحصة الكبيرة تحتوي على 200 سعرة حرارية فقط وتحتوي على 26 جرامًا من البروتين. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الخضار (مثل فطر الشيتاكي ، والكستناء المائي ، وما إلى ذلك) لمزيد من الألياف والحجم.

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