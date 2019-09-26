دراسة: التخلص من 300 سعرة حرارية يوميًا يحميك من الخرف والسكري وأمراض القلب والسرطان

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة "ديوك" الأمريكية، أن خفض استهلاكك اليومي للغذاء بمقدار 300 سعرة حرارية يحافظ على صحة قلبك ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

يعتقد الباحثون أن خفض استهلاكك للسعرات الحرارية يعزز مستويات الكوليسترول "الجيد" ويقلل من ضغط الدم، الأمر الذي يقي من عدة أمراض خطيرة مثل الخرف والسكري وأمراض القلب والسرطان.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أشار الباحثون إلى أن هذا العدد من السعرات الحرارية يعادل التخلي 6 قطع من بسكويت أوريو أو ساندوتش برجر من مكدونالدز أو نصف قطعة دونات.

وفي الدراسة التي شملت 218 شخصًا بالغًا دون سن الـ 50 عامًا، طلب فريق المركز الطبي في جامعة "ديوك" الأمريكية، من المشاركين خفض استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بنسبة 25 % لمدة عامين، بينما كان متوسط التخفيض في الواقع 12%.

وبالإضافة إلى فقدان المشاركين لـ 10% من وزنهم، وجد الباحثون أن تناول سعرات حرارية أقل يؤدي إلى تغيير في الأيض ويعزز الصحة، فضلا عن فقدان الوزن، حيث شهدوا انخفاضًا في العلامات الحيوية التي تشير إلى الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والسرطان والخرف.

وقال مؤلف الدراسة "وليام كراوس": "نحن لا نفهم آليات الأمر بعد، ولكن خفض استهلاك السعرات الحرارية يؤدي إلى هذه النتائج الإيجابية بالتأكيد".

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