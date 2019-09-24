كيفيّة مواجهة مرض الزهايمر من الجانب العاطفي والعملي

يُعَدُّ مرض الزهايمر أكثر أمراض الخرف شيوعاً، حيث يدلُّ المرض على فقدان الذاكرة، وضعف في الوظائف الإدراكيّة في الدماغ بصورة قد تُؤثِّر في النشاطات اليوميّة للمريض، ويُعتبَر التقدُّم بالعمر هو عامل الخطورة الأكبر للإصابة بمرض الزهايمر، إلا أنَّه من الممكن الإصابة بالمرض في عمر صغير، ويتطوَّر مرض الزهايمر مع الزمن، كما تتراجع معه قدرة المريض حتى على إجراء المحادثات اليوميّة، ومن الجدير بالذكر أنَّه لا يوجد علاج كامل بإمكانه شفاء المرض، إلا أنَّه يُمكن السيطرة على الأعراض، وإبطاء تطوُّر المرض بالقدر الذي يُحسِّن نوعيّة حياة المريض وعائلته.

كيفيّة مواجهة مرض الزهايمر:

الجانب العاطفي

عادةً ما يلتفت المريض في البداية إلى البحث عن العلاج المناسب، إلا أنَّ الاهتمام بالمشاعر والعواطف التي قد يشعر بها المريض وفهمها يُساهم في تقبُّل المريض لهذا المرض، ويزيد من قدرته على التعامل مع الأعراض المختلفة، ومن المشاعر التي قد يشعر بها المريض ما يأتي:

- الصدمة وتكذيب الخبر.

- الإنكار. الغضب.

- الحزن والاكتئاب.

- الخوف.

- التصديق والتقبُّل.

قد يشعر المريض بالمشاعر السابقة جميعها مرَّة واحدة، أو البعض منها، وفي النهاية يصل المريض إلى نسبة مُعيَّنة من تقبُّل المرض، ويُمكن اتِّباع ما يأتي للحفاظ على صحَّة المريض النفسيّة:

- كتابة اليوميّات، حيث تُساعد كتابة اليوميّات المريض على تفريغ المشاعر، والأفكار التي يشعر بها دون الخوف من حكم الآخرين عليه. الدعم الاجتماعي، فيُعَدُّ قضاء وقت جيِّد مع العائلة والأصدقاء، وعدم عزل الشخص نفسه عن الآخرين أمراً مفيداً لصحَّة المريض النفسيّة.

- طلب المشورة من الأخصائي، فقد يُعاني المريض من التوتُّر، أو الاكتئاب، أو أيّة مجموعة من الاضطرابات العاطفيّة الأخرى؛ لذلك يُنصَح المريض بالتواصل مع المرشد النفسي، أو المختصّ لإيجاد طرق أفضل للتعامل مع المرض، ولمساعدة المريض على التعبير عن مشاعره بشكل أفضل.

- طرح الأسئلة، فمن المهم جمع الأسئلة التي تدور في بال المريض حول مرضه، وطرحها على الأخصائي، والحصول على الإجابات؛ حيث يُساعد ذلك على فهم المرض وتقبُّله.

- التفكير في طريقة للعناية بالمريض في المستقبل.

- جمع المعلومات عن المرض، حيث إنَّ جمع المعلومات يُهيِّئ المريض نفسيّاً لما يجب أن يتوقَّعه من المرض، ويُساعده أيضاً على توفير وقته وجهده في تغيير شيء لن يتغيَّر، كما أنَّ البحث يُبقي المريض على اطلاع دائم بأحدث وسائل العلاج والوقاية.

الجانب العملي

أمّا في الجانب العملي فيُمكن اتِّباع ما يأتي من أجل الحفاظ على الاستقلاليّة، وتحسين الذاكرة:

- تحضير مخطط بالأشياء التي يجب على المريض إتمامها خلال اليوم.

- كتابة الأسماء والأحداث المهمة.

- عنونة الأدراج والخزائن لتسهيل عمليّة تمييز الأشياء.

- الاحتفاظ بقائمة تتضمَّن أرقام الهواتف الضروريّة.

- اتِّباع روتين يومي؛ حيث يزيد الروتين من استقلاليّة المريض، وعدم اعتماده على الآخرين لمُدَّة أطول.

- طلب المساعدة عند الحاجة من الأشخاص المُقرَّبين، فيعطي المريض بذلك فرصة للأشخاص الذين يريدون مساعدته.

- التركيز على الأشياء التي لا يزال المريض قادراً على فعلها، حتى لو تطلَّب ذلك منه أيّاماً، والابتعاد عن المهام الصعبة.

- إجراء دراسات ماليّة لحساب كلفة مُقدِّمي الخدمات الصحِّية المختلفة، والمرافق الصحِّية، وتحديد الخيارات المناسبة.

- الانخراط الفعَّال في أيّة نشاطات اجتماعيّة خلال فترة الإصابة.

- المشاركة في مجموعات الدعم النفسي، والخدمات المُقدَّمة من خلالها.

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