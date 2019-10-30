دراسة: انتهى عصر ارتداء البدل الرسمية في المكاتب!

منذ القرن التاسع عشر، اعتبرت البدلة الرسمية هي معيار القوة والنجاح في المكتب، ولكن كل هذا قد تغير الآن، وأصبحت الملابس الكاجوال هي المسيطرة.

كشفت دراسة مذهلة أن معيار زي العمل في المكاتب قد تغير دون أن يدرك العديد من الناس ذلك، إذ تخلى 90% من الموظفين عن البدل ولجأوا للملابس الكاجوال.

بعد إجراء استطلاع رأي شمل ألفي موظف، وجد باحثو جامعة "رتفوردشاير" البريطانية، أن البدل بدأت تختفي من مكاتب العمل بعدما كانت معيار الالتزام والنجاح في المكتب، حيث أصبح 1 فقط من كل 10 موظفين يرتدي بدلة، بينما يعتمد البقية الجينز أو البنطلون الرياضي، والقمصان أو السترات.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، وجد الباحثون أن 7 من أصل 10 موظفين يشعرون بالراحة أكثر عند ارتداء الملابس الكاجوال، بينما كشف 20% أنهم يعتمدون الملابس الكاجوال للتعبير عن شخصيتهم.

كما أعرب أكثر من نصف الموظفين عن تفضيلهم للملابس الكاجوال عن البدل بسبب فارق التكلفة، إذ تتطلب البدل رعاية أكثر وأعلى تكلفة مقارنة بالملابس الكاجوال مثل الجينز والقمصان وما شابه.

وقال 25% من الموظفين أن اعتماد الملابس الكاجوال يقلل من الضغط النفسي المرتبط بالحفاظ على المظهر المثالي طوال الوقت.

وفي تطور مفاجئ؛ كشف 43 % من الموظفين أنهم يرون أن البدل الرسمية لم يعد لها مكان في المكتب، وأن من يرتدي بدلة في المكتب يبدو غريبًا.

فيبدو أن هذا التطور كان يحدث بشكل تدريجي خلال العقد الماضي دون أن يدرك العديد من الناس، ولكنه قد تم بالفعل.

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